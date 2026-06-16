Michele Bravi: «Molti colleghi mi hanno deluso». Le rivelazioni su Sanremo e i cantanti “falsi”

Michele Bravi continua a sorprendere. Da sempre considerato uno degli artisti più misurati e attenti nelle dichiarazioni pubbliche, nell'ultimo anno il cantante ha mostrato un lato più diretto e spontaneo, lasciandosi andare a confessioni inedite sul mondo della musica italiana.

Ospite del podcast "Non Lo Faccio X Moda" di Giulia Salemi, il vincitore di X Factor ha parlato senza filtri delle delusioni ricevute da alcuni colleghi, pur rifiutandosi di fare nomi.

Michele Bravi: «Ci sono colleghi che mi hanno profondamente deluso»

Durante la lunga intervista, Michele Bravi ha ammesso che nel corso della sua carriera diversi artisti lo hanno deluso.

«Ci sono diverse persone del mio ambiente che mi hanno deluso. Non mi far fare dei nomi, non posso, ho paura di rivederli a breve».

Il cantautore ha poi precisato che tra le persone a cui si riferisce non ci sarebbero artisti che hanno condiviso con lui l'esperienza del Festival di Sanremo.

Bravi ha inoltre criticato quella che considera una narrazione poco autentica del mondo dello spettacolo: «Sono contrario al fatto di fingere che ci vogliamo tutti bene. A me se una persona mi sta antipatica non fingo nemmeno, la voglio lontana e pace».

Secondo il cantante, l'idea che tra artisti ci sia sempre stima reciproca sarebbe una delle più grandi bugie dell'ambiente musicale.

Fedez fuori dalla lista dei colleghi "falsi"

Da buona esperta di gossip, Giulia Salemi ha cercato di ottenere qualche indizio in più. Pur senza riuscire a strappare nomi precisi, è emersa una certezza: Fedez non rientra tra le persone che hanno deluso Michele Bravi.

Anzi, il cantante ha speso parole molto positive nei confronti del rapper e podcaster: «Con me è sempre stato carino. Gli sarò sempre riconoscente per tante cose che ha fatto. Umanamente ha fatto tanto, in silenzio».

Bravi ha anche sottolineato che l'ultima edizione del Festival di Sanremo non è stata la peggiore dal punto di vista delle dinamiche tra artisti, attribuendo parte del clima più sereno alla conduzione di Carlo Conti.

Le amicizie nel mondo della musica: da Annalisa a Tiziano Ferro

Nel corso della conversazione sono emersi anche i nomi dei colleghi con cui Michele Bravi mantiene ottimi rapporti.

Tra questi figurano Annalisa, Elodie, Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Sal Da Vinci. Parlando del cantante partenopeo, Bravi ha dichiarato: «Lui è davvero un buono. Il nostro rapporto è nato da poco, ma è cresciuto da subito».

Parole ancora più affettuose sono state riservate a Tiziano Ferro, indicato come il suo artista preferito: «A lui devo tutto. Se non fosse stato per lui non so nemmeno se la mia carriera sarebbe mai partita davvero».

Michele Bravi e le tensioni dietro le quinte di Sanremo

Le dichiarazioni di Michele Bravi arrivano a pochi mesi dalle polemiche nate durante il Festival di Sanremo 2025.

Ospite di Ema Stokholma e Gino Castaldo su Rai Radio 2, il cantante aveva già raccontato che dietro le quinte dell'Ariston il clima sarebbe meno sereno di quanto molti artisti lascino intendere.

A distanza di qualche mese, Bravi è tornato sull'argomento chiarendo meglio il suo pensiero: «Non c'è il clima disteso che molti dicono. Non è che qualcuno abbia fatto delle cattiverie esplicite, però ci sono i saluti californiani, "amo, splendida, favolosa", cose che non servono».

L'episodio al party di Sanremo: il mistero della collega

Tra gli aneddoti più curiosi raccontati nel podcast, anche quello avvenuto durante una festa organizzata in occasione del Festival di Sanremo.

Bravi ha ricordato l'incontro con una collega che gli avrebbe rivolto un augurio dal tono ambiguo poco prima della serata delle cover: «Mi si avvicina questa persona e mi fa "in bocca al lupo, mi raccomando", con un tono non bello. Io ho fatto subito gli scongiuri».

Secondo il racconto del cantante, si tratterebbe di una donna presente all'ultima edizione del Festival. Tuttavia, Michele Bravi non ha voluto rivelarne l'identità, alimentando inevitabilmente la curiosità dei fan e degli appassionati di gossip.