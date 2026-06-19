Palinsesti Rai, conferme in serie e poche sorprese per il 2026/2027

La parola d’ordine in Rai per la stagione televisiva 2026/2027 è una sola: conferme. Stando a quanto riportato da DavideMaggio, nella bozza dei nuovi palinsesti autunno-inverno, che saranno presentati ufficialmente il prossimo 3 luglio ad Ancona, prevale infatti la continuità rispetto all’annata appena conclusa.

Tra le poche novità di rilievo spicca l’arrivo di Salvo Sottile alla guida di Ore 14, dopo il passaggio di Milo Infante a Mediaset. Resta invece da capire se il programma continuerà ad essere realizzato dagli studi di Milano oppure si trasferirà a Roma, città nella quale vive il nuovo conduttore.

Rai 1: confermati Mara Venier, Stefano De Martino e Carlo Conti

Secondo quanto emerso durante il Consiglio di Amministrazione Rai, riunitosi a Roma alla presenza dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, la rete ammiraglia manterrà quasi invariata la propria offerta.

Nel daytime torneranno tutti i programmi principali, compreso il weekend:

Elisa Isoardi con Bar Centrale al sabato;

con al sabato; Nunzia De Girolamo con Ciao Maschio ;

con ; Mara Venier con Domenica In , dove resta confermata, almeno per il momento, la presenza di Tommaso Cerno ;

con , dove resta confermata, almeno per il momento, la presenza di ; Francesca Fialdini con Da Noi... a Ruota Libera.

Nessuna modifica anche per il preserale e l’access prime time, con:

Marco Liorni a L’Eredità ;

a ; Bruno Vespa con Cinque Minuti ;

con ; Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi.

Prima serata: Tale e Quale Show cambia giorno

In prima serata Rai 1 continuerà a puntare sulle fiction e sui grandi show di intrattenimento.

Tra questi:

Carlo Conti con Tale e Quale Show , che si sposterà dal venerdì al mercoledì;

con , che si sposterà dal venerdì al mercoledì; Antonella Clerici con The Voice , confermato nelle versioni Senior , Kids e Generations , ciascuna composta da sei puntate;

con , confermato nelle versioni , e , ciascuna composta da sei puntate; Milly Carlucci con Ballando con le Stelle, saldo nel sabato sera della rete.

Rai 2: Salvo Sottile, Roberto Inciocchi e Vittorio Brumotti tra le novità

Sul fronte Rai 2 non sono previste particolari rivoluzioni nel daytime.

La principale novità riguarda Salvo Sottile, che erediterà la conduzione di Ore 14 e sarà impegnato anche con Ore 14 Sera.

Spazio poi a Vittorio Brumotti, protagonista di un doppio impegno televisivo. Dopo Italia A/R, previsto nell’estate di Rai 1, il conduttore dovrebbe approdare anche su Rai 2 con il nuovo programma Ultima Chiamata.

Un'altra novità sarà l’arrivo di Roberto Inciocchi, destinato alla conduzione di un nuovo talk show in onda il mercoledì sera.

Tra le conferme figurano invece:

Francesca Fagnani con Belve ;

con ; Elettra Lamborghini alla guida di Boss in Incognito.

Rai 3: tornano Petrolio e Blu Notte, arriva Eleonora Daniele

Novità importanti anche per Rai 3, che riaccoglierà due programmi storici assenti nell’ultima stagione.

Torneranno infatti:

Duilio Giammaria con Petrolio ;

con ; Carlo Lucarelli con una nuova versione di Blu Notte.

Eleonora Daniele raddoppia tra Rai 1 e Rai 3

Tra le novità più significative spicca l’approdo di Eleonora Daniele in prima serata su Rai 3.

La giornalista, già impegnata quotidianamente su Rai 1 con Storie Italiane, condurrà anche Le Cose che Non Sai, nuovo programma destinato alla fascia serale.

Restano inoltre saldi nei palinsesti i principali volti della rete:

Federica Sciarelli con Chi l’ha Visto? ;

con ; Sigfrido Ranucci con Report ;

con ; Geppi Cucciari con Splendida Cornice.

FarWest e Agorà confermati, ma con possibili nuovi conduttori

Confermati anche FarWest e Agorà, che potrebbero però cambiare guida. I rispettivi conduttori sarebbero infatti destinati a nuovi incarichi su Rai 2, aprendo così la strada a possibili avvicendamenti alla conduzione dei due programmi d’informazione.