Tu Si Que Vales: Elisabetta Canalis entra nel cast, Belen Rodriguez torna e arriva Alessandra Mussolini

Le registrazioni della nuova edizione di Tu Si Que Vales sono ufficialmente iniziate e stanno già emergendo le prime anticipazioni sul celebre show del sabato sera di Canale 5, che tornerà in onda a partire da settembre 2026.

La squadra storica del programma resta quasi completamente confermata, ma non mancano le novità che promettono di far discutere il pubblico.

Elisabetta Canalis sostituisce Giulia Stabile: arriva la conferma ufficiale

Nelle nuove puntate rivedremo protagonisti Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Argomenti maria de filippi

alessandra mussolini

belen rodriguez

L'unica variazione riguarda il ruolo affidato nella scorsa edizione a Giulia Stabile, che sarà impegnata fino a settembre con il Lux Tour di Rosalía. Al suo posto arriverà Elisabetta Canalis.

Non si tratta più di un semplice rumor: il profilo ufficiale di Tu Si Que Vales ha pubblicato una clip della prima registrazione, avvenuta il 18 giugno, nella quale l'ex velina di Striscia la Notizia saluta il pubblico presente in studio.

Alessandra Mussolini tra gli ospiti della prima puntata

Le novità non finiscono qui. Secondo le anticipazioni diffuse da SuperGuida TV, nella prima puntata dello show farà il suo ingresso anche Alessandra Mussolini, uno dei personaggi televisivi più discussi degli ultimi mesi.

La sua partecipazione rappresenta una delle sorprese più inattese della nuova stagione del programma.

Accanto a lei saranno presenti altri ospiti molto amati dal pubblico: Raoul Bova, Orietta Berti, Ambra Angiolini e Pierpaolo Spollon.

Lip Sync Battle: tutte le coppie della prima registrazione

Tra i momenti più attesi ci sarà ancora una volta la Lip Sync Battle, che vedrà protagonisti giudici e ospiti in divertenti esibizioni in playback.

Ecco le coppie che si sono esibite durante la prima registrazione:

Maria De Filippi e Ambra Angiolini sulle note di Pazza Idea. Per l'occasione Ambra vestirà i panni di Luciano Pavarotti , mentre Maria interpreterà Patty Pravo .

e sulle note di Pazza Idea. Per l'occasione Ambra vestirà i panni di , mentre Maria interpreterà . Rudy Zerbi in coppia con Pierpaolo Spollon .

in coppia con . Orietta Berti e Luciana Littizzetto con la celebre sigla di Heidi.

e con la celebre sigla di Heidi. Raoul Bova insieme a Sabrina Ferilli .

insieme a . Alessandra Mussolini e Paolo Bonolis protagonisti di una performance sulle note di un brano di Bob Marley.

Belen Rodriguez torna a Tu Si Que Vales

Un'altra importante novità riguarda Belen Rodriguez. Secondo quanto riportato da Dagospia, la showgirl argentina sarà la giurata speciale della Lip Sync Battle e dovrebbe essere presente in tutte le puntate della nuova edizione.

Si tratta di un ritorno particolarmente atteso dal pubblico, che per anni ha associato il volto di Belen al successo del programma.

Confermato anche Giovannino

Buone notizie anche per i fan più piccoli dello show. Tornerà infatti Giovannino, il personaggio che nelle ultime stagioni ha divertito il pubblico e messo alla prova la pazienza di Sabrina Ferilli. Come anticipato da SuperGuida TV, Giovannino continuerà a comparire con travestimenti sempre diversi, scherzi e incursioni comiche che rappresentano ormai uno dei momenti più amati del programma.