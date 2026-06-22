Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati: un amore nato da ragazzi e coronato con il matrimonio

È arrivato il grande giorno per Valentina Vignali e Fabio Stefanini. L'influencer, modella ed ex concorrente del Grande Fratello, e il cestista, fresco di promozione con la Scandone Avellino, hanno coronato il loro sogno d'amore con un romantico matrimonio celebrato davanti a parenti e amici.

Per l'occasione, Valentina Vignali ha scelto un elegante abito bianco, mentre Fabio Stefanini si è presentato con un raffinato completo doppiopetto impreziosito dal papillon.

Le nozze dopo l'attesa per i playoff di Fabio Stefanini

La data del matrimonio era stata annunciata da tempo: il fatidico 21 giugno. Tuttavia, fino a pochi giorni prima, la celebrazione era rimasta in bilico a causa degli impegni sportivi di Fabio Stefanini, impegnato negli spareggi playoff con la Scandone Avellino.

Fortunatamente per gli sposi, la promozione è arrivata con una settimana di anticipo rispetto alle nozze, permettendo al cestista di lasciare temporaneamente il parquet e indossare l'abito da sposo nel giorno più importante della sua vita.

Il matrimonio civile celebrato nel 2025

In realtà, la coppia aveva già compiuto il grande passo alla fine del 2025 con una cerimonia civile in Comune. La festa celebrata il 21 giugno rappresenta quindi il coronamento definitivo della loro storia d'amore, condivisa con familiari, amici e persone care.

La storia d'amore tra Valentina Vignali e Fabio Stefanini

Quella tra Valentina Vignali e Fabio Stefanini è una storia che affonda le sue radici nell'adolescenza. I due si erano conosciuti sui campi da basket quando erano poco più che ragazzi e avevano vissuto una relazione durata circa due anni.

Successivamente le loro strade si erano separate, portandoli a inseguire sogni e carriere diverse tra sport, moda, spettacolo e social. Per molti anni hanno vissuto lontani, fino a quando il destino ha deciso di farli incontrare nuovamente.

Il ritorno di fiamma nel 2024: "Il cerchio si chiude"

La svolta è arrivata nel 2024, quando i due si sono ritrovati dopo tanto tempo. A raccontare quel momento era stata la stessa Valentina Vignali.

"Lui aveva un torneo a Rimini e con le amiche siamo andate. Appena arrivo al campo, lo vedo e penso: 'Mamma mia che bono'. Scherzi a parte, oltre all'aspetto estetico, ho sentito davvero qualcosa".

L'influencer aveva poi aggiunto: "Quando sono tornata a casa, le mie amiche mi hanno detto che aveva occhi solo per me e che era ancora innamorato. La vita ci ha separato in un momento in cui forse era giusto così e ci siamo ritrovati quando eravamo giusti l'uno per l'altra. Alla fine il cerchio si chiude".

Valentina Vignali e Fabio Stefanini, un amore che vince il tempo

Dall'incontro sui campi di basket al romantico ritorno di fiamma, fino al matrimonio celebrato davanti a familiari e amici, la storia tra Valentina Vignali e Fabio Stefanini dimostra come alcuni legami riescano a superare il tempo e le distanze.

Dopo anni di separazione e un emozionante ricongiungimento, la coppia ha finalmente pronunciato il proprio "sì" per sempre, iniziando ufficialmente un nuovo capitolo della loro vita insieme.