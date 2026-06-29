Anna Pettinelli può dire addio ad Amici: spunta l'ipotesi Tale e Quale Show

Potrebbero esserci importanti novità nel futuro televisivo di Anna Pettinelli. Secondo le ultime indiscrezioni, la storica insegnante di canto di Amici potrebbe non tornare dietro la cattedra nella prossima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

Anna Pettinelli pronta a dire addio ad Amici?

A lanciare l'indiscrezione è stato il giornalista Giuseppe Candela sulle pagine online del settimanale Chi. Secondo quanto riportato, la speaker radiofonica sarebbe pronta a chiudere la sua esperienza nel programma di Canale 5 per affrontare una nuova sfida professionale.

L'ipotesi è che Anna Pettinelli abbia deciso di accettare la proposta di Carlo Conti, entrando nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show in qualità di concorrente.

Una svolta importante nella carriera della speaker

Se l'indiscrezione dovesse trovare conferma, si tratterebbe di un cambiamento significativo nella carriera di Anna Pettinelli, che negli ultimi anni è diventata uno dei volti più riconoscibili di Amici grazie ai suoi confronti spesso accesi con gli allievi e con gli altri insegnanti.

Al momento, però, non sono arrivate conferme ufficiali né dalla diretta interessata né dalle produzioni dei due programmi. Per questo motivo, la notizia va considerata esclusivamente come un rumor in attesa di eventuali sviluppi.

Tale e Quale Show: i possibili concorrenti della nuova edizione

Nel frattempo continuano a rincorrersi le indiscrezioni sul cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. Tra i nomi che avrebbero sostenuto i provini figurano Nathaly Caldonazzo, Sabina Stilo, Antonio Casanova, Chiara Squaglia e il creator Gabriele Vagnato.

Secondo le anticipazioni, il varietà di Rai 1 dovrebbe inoltre debuttare con una significativa novità di palinsesto, spostandosi dal tradizionale appuntamento del venerdì sera al mercoledì.

Elettra Lamborghini in giuria: attesa per l'annuncio ufficiale

Tra le novità già confermate della prossima edizione di Tale e Quale Show c'è l'ingresso di Elettra Lamborghini nella giuria, annunciato nei giorni scorsi da Carlo Conti.