Tale e Quale Show, Carlo Conti annuncia il nuovo giudice: ecco di chi si tratta

Elettra Lamborghini continua la sua scalata nel mondo della televisione. Dopo una stagione ricca di impegni tra musica, conduzione e talent show, la cantante emiliana è pronta ad affrontare una nuova sfida professionale: sarà infatti uno dei giudici della prossima edizione di Tale e Quale Show.

Elettra Lamborghini entra nella giuria di Tale e Quale Show

La sedicesima edizione del celebre talent di Rai 1, condotto da Carlo Conti, tornerà in onda a settembre 2026 con una significativa novità nel cast. Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, sarà proprio Elettra Lamborghini a sedersi dietro il tavolo della giuria.

L'annuncio è arrivato durante le registrazioni di Tim Summer Hits, quando Carlo Conti ha colto l'occasione per rivolgere pubblicamente alla cantante la proposta di entrare nel programma come giudice. Una richiesta che sarebbe stata accolta con entusiasmo.

Quando inizia Tale e Quale Show 2026

La nuova edizione di Tale e Quale Show dovrebbe debuttare il prossimo 23 settembre 2026. Tra le novità più rilevanti figura anche il cambio di collocazione nel palinsesto: il programma andrà infatti in onda il mercoledì sera, una scelta inedita per il format.

Chi resta e chi lascia la giuria

L'arrivo di Elettra Lamborghini comporta alcuni importanti cambiamenti nel cast dei giudici.

L'unica conferma certa sarebbe quella di Cristiano Malgioglio, ormai volto storico del programma. Saluta invece dopo otto anni Giorgio Panariello, che avrebbe scelto di proseguire la propria esperienza televisiva in esclusiva con Mediaset.

In dubbio anche la presenza di Alessia Marcuzzi, entrata nella giuria nel 2024 al posto di Loretta Goggi e che, secondo le indiscrezioni, non dovrebbe prendere parte alla nuova edizione.

Un altro impegno Rai per Elettra Lamborghini

Per Elettra Lamborghini, l'approdo a Tale e Quale Show rappresenta soltanto l'ultimo tassello di una stagione televisiva particolarmente intensa. Negli ultimi anni l'artista ha partecipato a numerosi programmi di successo, tra cui il Festival di Sanremo, Boss in Incognito, l'Eurovision Song Contest 2026 e il reality game The Unknown.

Prima del debutto come giudice nel talent di Carlo Conti, la cantante sarà inoltre protagonista su Rai 1 alla conduzione de La Notte dei Serpenti, evento in programma il prossimo 5 settembre 2026.