Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti svela il cast ufficiale: da Paola Perego ad Anna Pettinelli, tutti i concorrenti

Dopo settimane di indiscrezioni e rumor, è arrivata l'ufficialità. Carlo Conti ha annunciato il cast della sedicesima edizione di Tale e Quale Show, il popolare varietà di Rai 1 che tornerà in onda nel prossimo autunno con un gruppo di protagonisti pronti a mettersi in gioco tra imitazioni, performance vocali e trasformazioni spettacolari.

Tra i nomi più attesi figurano Anna Pettinelli e Paola Perego, la cui partecipazione era stata anticipata nelle scorse settimane rispettivamente dal settimanale Chi e da Dagospia. Ora è arrivata la conferma ufficiale da parte del conduttore.

Il cast ufficiale di Tale e Quale Show 16

Saranno undici concorrenti a sfidarsi sul palco del programma, ai quali si aggiunge una coppia d'eccezione che gareggerà insieme. Ecco il cast completo della nuova edizione di Tale e Quale Show:

Paola Perego

Maddalena Corvaglia

Roberta Morise

Selma

Anna Pettinelli

Jasmine Carrisi

Andrea Perroni

Stefano Meloccaro

Max Paiella

Vladimir Randazzo

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, in gara come coppia.

Il gruppo di concorrenti promette di regalare spettacolo grazie a interpretazioni che spazieranno tra musica italiana e internazionale, con imitazioni di grandi artisti e performance che metteranno alla prova talento, voce e capacità scenica.

La giuria cambia volto: confermato Malgioglio, arrivano Elettra Lamborghini e Alessandro Siani

Nei giorni scorsi Carlo Conti aveva già annunciato anche le novità relative alla giuria. Rimane confermato Cristiano Malgioglio, presenza fissa del programma, mentre entrano a far parte del tavolo dei giudici Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, pronti a valutare le esibizioni dei concorrenti.