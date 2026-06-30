Ballando con le Stelle: chi potrebbe prendere il posto di Selvaggia Lucarelli nella giuria? Spunta un nome a sorpresa

Mancano ancora diversi mesi al debutto della prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma il programma condotto da Milly Carlucci è già al centro dell’attenzione mediatica. Le prime indiscrezioni sul cast e sulla giuria stanno infatti alimentando un acceso dibattito tra fan e addetti ai lavori.

Addio Selvaggia Lucarelli: si apre il toto-giuria

Una delle novità più rilevanti riguarda la possibile assenza di Selvaggia Lucarelli, storica giurata del talent show di Rai 1. Secondo le prime informazioni circolate, la giornalista sarebbe pronta a una nuova avventura televisiva come conduttrice de L’Isola dei Famosi, lasciando così vacante un posto fondamentale in giuria.

La sua eventuale uscita ha immediatamente acceso il “toto-nomi” su chi potrebbe prendere il suo posto nel panel dei giudici. Argomenti milly carlucci

selvaggia lucarelli

Geppi Cucciari in trattativa? L’indiscrezione di Fanpage

Nelle ultime ore, il nome più discusso è quello di Geppi Cucciari. A rilanciare l’indiscrezione è stato Fanpage, secondo cui la conduttrice e comica sarda sarebbe tra i profili valutati dalla produzione per entrare nella giuria della prossima edizione.

Cucciari, attualmente alla guida di “Splendida Cornice” su Rai 3, rappresenterebbe un profilo di forte interesse per Rai 1 grazie alla sua ironia e alla sua capacità di analisi culturale e televisiva.

Secondo quanto riportato, però, la trattativa non sarebbe semplice.

Impegni televisivi e vita privata: gli ostacoli alla trattativa

Uno dei principali nodi riguarda proprio gli impegni professionali della conduttrice. Geppi Cucciari sarebbe infatti attesa anche al ritorno di “Splendida Cornice”, in onda nel periodo autunnale, che potrebbe sovrapporsi con la preparazione di Ballando con le Stelle.

A complicare ulteriormente il quadro ci sarebbero anche aspetti legati alla sua vita privata: la conduttrice trascorrerebbe infatti parte del suo tempo in Sardegna per motivi personali, elemento che potrebbe rendere più complessa la gestione logistica degli impegni televisivi.

Non solo Ballando: ipotesi Sanremo per Geppi Cucciari

Il nome di Geppi Cucciari, però, non circola soltanto in relazione a Ballando con le Stelle. Sempre secondo le indiscrezioni di Fanpage, la conduttrice sarebbe tra i profili considerati anche per il prossimo Festival di Sanremo, guidato da Stefano De Martino in veste di direttore artistico.

In questo scenario, Cucciari potrebbe avere un ruolo strategico nella costruzione del nuovo asset televisivo Rai, con un progressivo posizionamento nel prime time nazionale.

Barbara D’Urso ancora in corsa? L’altra ipotesi

Tra i nomi emersi nelle scorse settimane per la giuria del talent figura anche quello di Barbara D’Urso. Dopo la sua partecipazione come concorrente nella passata edizione, l’ipotesi di un suo ingresso stabile nel cast sembrava concreta.

Negli ultimi giorni, però, questa possibilità avrebbe perso forza, pur non essendo stata completamente esclusa.