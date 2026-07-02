Rocío Morales e Andrea Iannone sempre più lontani: gli indizi che fanno parlare di addio

Tornano a rincorrersi le voci su una possibile rottura tra Rocío Morales e Andrea Iannone. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi e firmate dal giornalista Alberto Dandolo, la relazione tra l'attrice spagnola e il pilota di motociclismo sarebbe nuovamente arrivata al capolinea.

Le indiscrezioni: Rocío Morales e Andrea Iannone sempre più distanti

Stando a quanto riportato, Andrea Iannone sarebbe stato avvistato nelle acque delle Baleari in compagnia di una misteriosa mora, alimentando così le voci di una crisi con Rocío Morales.

Un dettaglio che non è passato inosservato riguarda il recente 38esimo compleanno dell'attrice, celebrato in un noto locale di Roma senza la presenza del pilota. Un'assenza che ha immediatamente acceso i riflettori sullo stato della loro relazione.

Rocío è in Spagna con la famiglia

Dopo i festeggiamenti, Rocío Morales avrebbe raggiunto la Spagna per trascorrere alcuni giorni insieme alla sua famiglia d'origine. Al momento, però, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

Una storia nata dopo la separazione da Raoul Bova

La frequentazione tra Rocío Morales e Andrea Iannone era iniziata dopo la fine della lunga e chiacchierata relazione dell'attrice con Raoul Bova, padre delle sue due figlie, Alma e Luna. I due hanno condiviso oltre dieci anni di vita insieme prima della separazione.

I fantasmi del passato pesano sulla coppia

Non è la prima volta che il mondo del gossip parla di un presunto allontanamento tra Rocío Morales e Andrea Iannone. Secondo le indiscrezioni, entrambi starebbero ancora facendo i conti con le rispettive esperienze sentimentali.

L'attrice, in diverse interviste, ha più volte ribadito di voler concentrare tutte le sue energie sulla crescita delle figlie. Andrea Iannone, invece, sarebbe rimasto profondamente segnato dalla fine della relazione con Elodie.