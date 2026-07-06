Alfonso Signorini sorprende: "La televisione? Potrei tornare". Poi la verità sul Grande Fratello

Dopo mesi di silenzio seguiti al clamore mediatico nato dalle pesanti accuse mosse da Fabrizio Corona nel format Falsissimo, Alfonso Signorini torna a parlare pubblicamente. Il giornalista e conduttore si è raccontato in una lunga intervista concessa a Il Giornale, affrontando temi che spaziano dalla televisione al Grande Fratello, fino al rapporto con i social e ai suoi nuovi progetti professionali.

Il ritorno con La Bohème all'Arena di Verona

Lontano dagli studi televisivi, Alfonso Signorini è tornato al lavoro in un contesto di grande prestigio artistico. Da mesi è impegnato nella regia de La Bohème di Giacomo Puccini all'Arena di Verona Opera Festival.

Dopo la prima rappresentazione, lo spettacolo tornerà in scena anche l'11, il 17 e il 25 luglio, segnando una nuova fase della carriera del conduttore, sempre più orientata verso il mondo dell'opera. Argomenti grande fratello

"La televisione? Oggi non mi manca, ma potrei tornare"

Nel corso dell'intervista, Signorini ha spiegato di non sentire nostalgia della televisione, pur senza escludere un ritorno in futuro.

"Adesso non mi manca. Mai più tv? No, non è detto. Non escludo che la televisione torni nella mia vita".

Il Grande Fratello: "L'ho costruito su misura per me"

Uno dei passaggi più interessanti dell'intervista riguarda il lungo percorso di Alfonso Signorini alla guida del Grande Fratello, reality che ha condotto per diverse stagioni trasformandolo secondo la propria visione editoriale.

"Anche quando facevo tv, io col mondo dello spettacolo non mi sono mai identificato. Il Grande Fratello era il programma più virale, più commentato e più crocifisso del pianeta. Due volte alla settimana per sei mesi era pesante. Io avevo in cambio popolarità, soddisfazione e un successo che accarezzava il mio ego. Però non andavo a fare le vacanze coi colleghi. C'era distacco".

Il conduttore ha inoltre ricordato il suo lungo percorso nel giornalismo, sottolineando di aver mantenuto sempre una certa indipendenza anche durante i suoi 18 anni da direttore.

"Ho convinto anche Katia Ricciarelli"

Parlando dell'esperienza al Grande Fratello, Signorini ha ribadito quanto quel programma sia stato plasmato sulle sue idee.

"Certo che l'ho amato. Dicevo: viviamo nel Grande Fratello. Siamo tutti vittime del Grande Fratello. Mi piaceva perché me lo sono costruito addosso. Anche il mio giornale me lo sono costruito su misura".

Nel corso degli anni il conduttore ha lavorato direttamente alla scelta del cast, riuscendo a coinvolgere anche personaggi di grande richiamo come Katia Ricciarelli, contribuendo a rendere il reality uno dei programmi più discussi della televisione italiana.

La riflessione sui social: "Sono una bolla"

Ampio spazio anche al tema dei social network, spesso ritenuti decisivi nel decretare il successo di un programma televisivo. Secondo Alfonso Signorini, però, la realtà sarebbe molto diversa.

"I social sono una bolla. I social non influenzano neanche dell'1% lo share di un programma tv. Se un programma ha successo o no, non dipende dai social".

L'esperienza maturata durante il Grande Fratello gli avrebbe insegnato che il pubblico online rappresenta soltanto una piccola parte degli spettatori televisivi.

"Me ne sono accorto durante il Grande Fratello. Persone esaltate dai social e poi completamente stroncate dal televoto".