Temptation Island, ex protagonista attacca Soraya Sabetta: "E' una figlia di papà"

L’attuale edizione di Temptation Island continua a conquistare il pubblico non solo grazie agli ottimi ascolti, ma anche per le accese discussioni che stanno animando i social. Tra le coppie più chiacchierate c'è quella formata da Soraya Sabetta e Cristian Mascolino, protagonisti di un acceso confronto che ha diviso gli spettatori.

Le accuse di Soraya Sabetta a Cristian Mascolino

È stata Soraya Sabetta a scrivere alla trasmissione perché, dopo un anno e otto mesi di relazione, ha iniziato a dubitare dei sentimenti del fidanzato. Entrambi lavorano nell'azienda del padre di lei, circostanza che, secondo Soraya, potrebbe aver influito sul comportamento di Cristian.

Nel corso della puntata, la giovane ha espresso dubbi molto pesanti, sostenendo che il compagno non saprebbe gestire il denaro e che spesso sarebbe costretta ad aiutarlo economicamente. Argomenti temptation island

Secondo il suo racconto, il padre le avrebbe procurato un contratto a tempo indeterminato, permettendogli di acquistare un'auto e di migliorare la propria situazione lavorativa. Tuttavia, Soraya ritiene che Cristian continui a spendere in acquisti ritenuti superflui, arrivando poi a chiederle aiuto per affrontare spese importanti come l'affitto e le rate della macchina.

La concorrente ha inoltre insinuato che il fidanzato possa restare con lei anche per mantenere un buon rapporto con il suo datore di lavoro, ovvero il padre di Soraya.

Le dichiarazioni fanno discutere il pubblico

Le parole di Soraya Sabetta hanno immediatamente acceso il dibattito sui social. Molti telespettatori hanno criticato il tono utilizzato dalla concorrente nei confronti del fidanzato, ritenendo eccessive alcune affermazioni sulla gestione economica della coppia.

Il tema è rapidamente diventato uno dei più commentati tra gli appassionati del programma, dividendo il pubblico tra chi comprende i dubbi della giovane e chi, invece, considera le sue dichiarazioni troppo severe.

Interviene l'ex protagonista Valentina Riccio

A prendere posizione è stata anche Valentina Riccio, ex protagonista della precedente edizione di Temptation Island, che ha pubblicato un video sui social confrontando la vicenda con quella vissuta insieme all'ex compagno Antonio Panico.

Valentina ha ammesso di aver criticato in passato Antonio anche sotto l'aspetto economico, ma ha evidenziato una differenza sostanziale rispetto alla situazione raccontata da Soraya.

Secondo l'ex concorrente, Soraya parlerebbe da una posizione privilegiata, sottolineando più volte il fatto di essere "figlia di papà". Nel suo sfogo ha spiegato che, a suo giudizio, Cristian non sembrerebbe approfittarsi della fidanzata come invece viene raccontato.

Valentina ha inoltre ricordato che Antonio aveva attraversato un periodo particolarmente difficile, ma che successivamente si era impegnato per migliorare la propria situazione economica.