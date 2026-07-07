Sophie Codegoni, conferme sulla storia con Luca Baronchelli: "Stanno insieme da mesi, ma si nascondono"

La vita sentimentale di Sophie Codegoni torna al centro del gossip. L'ex tronista di Uomini e Donne, diventata ancora più popolare grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, sarebbe stata avvistata più volte in compagnia di Luca Baronchelli, imprenditore milanese già noto alle cronache rosa per i presunti flirt con volti noti dello spettacolo, tra cui Cecilia Rodriguez ed Eleonora Casalegno.

Negli ultimi mesi le indiscrezioni sulla loro frequentazione si sono intensificate, anche se i diretti interessati non hanno mai confermato ufficialmente la natura del loro rapporto. Sui social, infatti, i due hanno più volte lasciato intendere di essere soltanto grandi amici, arrivando a definirsi "fratello" e "sorella".

Le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia: "La relazione va avanti da mesi"

A rilanciare il gossip è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter Rubrichissima sostiene che tra Sophie Codegoni e Luca Baronchelli ci sia molto più di una semplice amicizia.

Secondo quanto riportato da Parpiglia, la coppia sarebbe stata avvistata insieme in diverse occasioni nell'ultimo periodo. Tra queste figurano una vacanza a Ibiza, dove sarebbero stati notati sia al locale Cipriani sia all'Ushuaïa Ibiza, alcuni weekend trascorsi a Forte dei Marmi e la presenza al grande concerto di Ultimo.

Gli avvistamenti alimentano il gossip

Sempre secondo il giornalista, i due continuerebbero a mantenere il massimo riserbo sulla relazione, nonostante le numerose segnalazioni ricevute.

Parpiglia racconta inoltre che, durante i soggiorni a Forte dei Marmi, Luca Baronchelli sarebbe stato persino alla ricerca di una casa per Sophie Codegoni, dettaglio che contribuirebbe ad alimentare le voci su un rapporto ormai consolidato.

Il mistero dei social: "Fratello e sorella" per depistare?

Un altro elemento che ha attirato l'attenzione riguarda il comportamento della coppia sui social network. Pur pubblicando contenuti insieme, Sophie Codegoni e Luca Baronchelli continuano a definirsi "fratello" e "sorella", una scelta che, secondo Gabriele Parpiglia, servirebbe soltanto a sviare il gossip.

Nella newsletter, il giornalista sostiene infatti che si tratterebbe di una strategia per nascondere una relazione sentimentale iniziata diversi mesi fa, parlando apertamente di una "auto fake news" costruita per mantenere il riserbo sulla loro storia.

Nessuna conferma ufficiale da Sophie Codegoni e Luca Baronchelli

Al momento, tuttavia, né Sophie Codegoni né Luca Baronchelli hanno confermato pubblicamente di essere fidanzati. Le ricostruzioni diffuse restano quindi indiscrezioni riportate dagli esperti di gossip e non trovano, almeno per ora, conferma da parte dei diretti interessati.

Fino a eventuali dichiarazioni ufficiali, la presunta relazione continua ad alimentare la curiosità dei fan e degli appassionati di cronaca rosa.