Temptation Island, lo spoiler su una coppia: "Sono usciti separati"

La terza puntata della quattordicesima edizione di Temptation Island, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, andrà in onda mercoledì sera e promette di riservare nuovi colpi di scena. Dopo aver approfondito le vicende di alcune delle sette coppie protagoniste, i riflettori sono pronti ad accendersi anche su Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli, tra le coppie più attese di questa stagione.

Perché Iris e Andrea hanno deciso di partecipare a Temptation Island

La loro relazione è arrivata nel villaggio dei sentimenti attraversando una profonda crisi di fiducia. Iris De Lorenzis ha raccontato di aver scoperto, nei mesi scorsi, diverse chat del fidanzato con altre ragazze, corredate da fotografie intime particolarmente esplicite.

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Secondo la giovane, gli episodi non si sarebbero fermati al passato: poco prima della partenza per il programma avrebbe trovato nuove conversazioni compromettenti. Una situazione che l'ha portata a dubitare seriamente della fedeltà del compagno.

"Sono certa che lui mi abbia tradita e continui a farlo. Nonostante io sia innamorata, mi domando se questo è quello che merito nella vita".

Dal canto suo, Andrea Petraroli aveva spiegato di aver accettato di partecipare al reality per cercare di dare nuova linfa al rapporto, sostenendo che negli ultimi tempi la relazione fosse diventata monotona.

"Ci farà bene Temptation Island perché nel nostro rapporto nell'ultimo periodo è subentrata molta noia".

La segnalazione social che anticiperebbe il finale della coppia

Sebbene nelle prime due puntate il pubblico non abbia ancora assistito al percorso di Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli, nelle ultime ore è emersa una segnalazione che potrebbe aver anticipato il loro destino all'interno del programma.

L'indiscrezione, condivisa dall'influencer Deianira Marzano, arriva da una ragazza che sostiene di aver frequentato Andrea dopo la fine delle registrazioni.

Secondo quanto riportato nel messaggio, il giovane avrebbe raccontato che lui e Iris avrebbero concluso il loro viaggio nei sentimenti separandosi al falò finale. La stessa ragazza, tuttavia, ha precisato di non avere intenzione di proseguire la conoscenza con Andrea, definendolo poco sincero.

La testimonianza recita: "In questi giorni mi sono vista con Andrea, il ragazzo che ha partecipato a Temptation Island. A me lui onestamente non piace, infatti non penso che ci vedremo più. Mi mandava sempre tantissimi messaggi prima di partire. Comunque mi ha detto che loro due sono usciti separati, poi boh, a me sembra piuttosto bugiardo!".