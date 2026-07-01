Temptation Island, anticipazioni seconda puntata: il primo falò di confronto, la fuga di Cristian e il caso Sara-Gabriele

È tutto pronto per la seconda puntata di Temptation Island, in onda stasera, mercoledì primo luglio, su Canale 5. Dopo l'esordio che ha registrato ascolti record, il reality condotto da Filippo Bisciglia entra nel vivo con nuove tensioni, confronti e decisioni destinate a cambiare il destino delle coppie protagoniste.

Tra falò di confronto, crisi improvvise e polemiche fuori dal programma, l'appuntamento promette colpi di scena che potrebbero cambiare gli equilibri del villaggio.

Giovanni e Sabrina verso il primo falò di confronto

Tra le coppie più discusse c'è quella formata da Giovanni e Sabrina, entrambi siciliani e insieme da sei anni. Argomenti temptation island

Fin dai primi giorni nel villaggio, Sabrina ha raccontato le difficoltà della relazione, attribuendo gran parte delle responsabilità al compagno. La fidanzata ha inoltre mostrato un interesse sempre più evidente nei confronti del tentatore Lory, soprannominato "il Berrettini" per la somiglianza con il celebre tennista italiano.

Le immagini viste da Giovanni nel capanno hanno alimentato la tensione. A far esplodere la sua rabbia è stato soprattutto il gioco "Obbligo o verità", durante il quale Sabrina ha accettato di leccare il collo del single.

Di fronte a quella scena, Giovanni ha deciso di chiedere a Filippo Bisciglia un falò di confronto immediato. Resta ora da capire se Sabrina accetterà l'invito o preferirà rimandare il faccia a faccia.

Cristian fugge sulla spiaggia: cosa succede con Soraya

Le anticipazioni diffuse dai canali ufficiali del programma accendono i riflettori anche sulla coppia formata da Cristian e Soraya, finora rimasta più in disparte.

I due fidanzati romani hanno scelto di partecipare a Temptation Island perché sentono che il loro rapporto ha perso entusiasmo. Soraya teme che Cristian non sia più innamorato di lei e lamenta una quotidianità diventata monotona.

Nelle immagini anticipate dalla produzione si vede Soraya in lacrime, mentre Cristian, visibilmente sconvolto, corre sulla spiaggia inseguito dalle telecamere. Un momento destinato ad avere un ruolo centrale nella puntata.

Il caso di Sara e Gabriele: nessun provvedimento dopo le polemiche

Continua a far discutere anche la vicenda che coinvolge Sara e Gabriele.

Dopo la prima puntata è emerso che, anni fa, i due avevano realizzato e diffuso online un video intimo. La questione ha sollevato polemiche perché il precedente non sarebbe stato comunicato alla produzione prima dell'ingresso nel reality, circostanza che avrebbe rappresentato una violazione del regolamento.

In un primo momento si era parlato della possibile esclusione della coppia dal programma. Secondo le ultime indiscrezioni, però, dopo un video di scuse registrato da entrambi, Mediaset avrebbe deciso di non adottare alcun provvedimento disciplinare, evitando di “tagliare” il percorso di Sara e Gabriele all'interno di Temptation Island.