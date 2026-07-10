Affari Tuoi, rivoluzione per il game show di Rai1: nuovo studio, addio a Gennarino e sorprese nel cast

Mancano ancora due mesi al ritorno in onda di "Affari Tuoi", ma la nuova edizione del game show di Rai1 è già al centro dell'attenzione. Stefano De Martino e la sua squadra sono pronti a rinnovare profondamente uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, in onda da oltre vent'anni.

Nel corso della presentazione dei palinsesti autunnali, i vertici Rai hanno annunciato importanti novità che riguarderanno lo studio di registrazione, il cast e alcune delle presenze più amate dal pubblico. La nuova stagione debutterà domenica 6 settembre.

Nuovo studio: "Affari Tuoi" lascia Roma e si trasferisce a Milano

Tra le novità più significative della prossima edizione c'è il trasferimento della produzione da Roma a Milano. Dopo anni di registrazioni al Teatro delle Vittorie, il programma cambierà sede anche in seguito alla messa in vendita dello storico studio romano.

La scelta va incontro anche alle esigenze di Stefano De Martino, che negli ultimi mesi aveva manifestato il desiderio di lavorare più vicino a Milano, città dove vive il figlio Santiago. Le registrazioni inizieranno nel mese di agosto negli studi Rai del capoluogo lombardo, in vista dell'esordio televisivo di settembre.

Come partecipare ad "Affari Tuoi": aperti i casting in diverse regioni

Parallelamente ai preparativi della nuova stagione, sono aperti anche i casting per selezionare i nuovi concorrenti provenienti dalle diverse regioni italiane. La ricerca dei partecipanti è già iniziata in vista delle registrazioni che prenderanno il via nelle prossime settimane.

Addio a Gennarino: la mascotte non seguirà il programma a Milano

Una delle notizie che ha maggiormente colpito i fan riguarda l'assenza di Gennarino, il celebre Jack Russell che negli ultimi due anni è diventato una delle mascotte del programma.

A spiegare i motivi è stato il suo addestratore, Massimo Perla, che a Fanpage ha dichiarato: "Non ci sarà perché ha 13 anni e mezzo. Farlo andare fino a Milano, tre giorni a settimana per le registrazioni, diventerebbe complicato".

Resta ancora da capire se il cane sarà sostituito oppure no. Nel frattempo Stefano De Martino ha preferito alimentare la curiosità del pubblico, anticipando soltanto: "Gennarino non c'è ma ci sarà una sorpresa".

Il cast della nuova stagione: conferme e possibili novità

Massimo riserbo anche sul cast che accompagnerà Stefano De Martino nella nuova edizione.

Al momento è confermata la presenza di Herbert Ballerina, che continuerà ad affiancare il conduttore, così come quella della ballerina Martina Miliddi, tra le novità più apprezzate della passata stagione.

Per il resto, la Rai mantiene il massimo riserbo sulle eventuali nuove presenze fisse e sugli ospiti che animeranno il programma. Ulteriori dettagli dovrebbero emergere nelle settimane che precederanno il debutto della trasmissione.

Grande attesa per il debutto del 6 settembre

Con il trasferimento a Milano, il saluto a Gennarino, le novità nel cast e le sorprese annunciate da Stefano De Martino, la nuova edizione di "Affari Tuoi" si prepara a inaugurare una stagione ricca di cambiamenti.

L'obiettivo della Rai è rinnovare il format senza snaturarne l'identità, puntando ancora una volta sul carisma del conduttore e su un programma che continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti del preserale italiano.