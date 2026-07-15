Bake Off Italia Celebrity 2026, da Giulia Salemi a Raimondo Todaro ed Elisa Maino: svelato il cast completo

Dopo quasi dieci anni di assenza, Bake Off Italia Celebrity Edition è pronta a tornare nel palinsesto di Real Time. L'ultima edizione speciale del celebre cooking show dedicato alla pasticceria risale infatti al 2017, mentre nel 2026 il format benefico farà il suo ritorno con un cast ricco di volti noti della televisione, del web e dello spettacolo.

La nuova edizione sarà composta da due puntate speciali e vedrà sfidarsi otto coppie di concorrenti vip tra impasti, decorazioni e prove creative, mantenendo intatto lo spirito leggero e solidale che ha sempre contraddistinto questo spin-off.

Bake Off Italia Celebrity Edition: il cast completo dei concorrenti

Il format principale di Bake Off Italia continua a essere uno dei programmi di maggior successo di Real Time. Nonostante il recente cambio di conduzione, con l'arrivo di Brenda Lodigiani al posto di Benedetta Parodi, il programma ha mantenuto una forte identità e un pubblico molto fedele.

Nel corso degli anni il talent ha saputo rinnovarsi grazie all'ingresso di nuovi giudici, a prove sempre più spettacolari e agli spin-off dedicati ai bambini e ai professionisti della pasticceria. Ora è il momento del ritorno della versione con i personaggi famosi.

A contendersi il titolo saranno le seguenti coppie:

Barbara Foria e Valeria Graci

e Corrado Sassu e Blasco Pulieri

e Enzo Miccio e Paolo Eleuteri

e Federico Basso e Sonia Cepollina

e Francesco Paolantoni e Arduino Speranza

e Giulia Salemi e la madre Fariba Tehrani

e la madre Paoletta ed Elisa Maino

ed Raimondo Todaro e Giovanni Tesse

Da Giulia Salemi a Raimondo Todaro: un cast ricco di volti amatissimi

La produzione ha scelto concorrenti molto popolari presso il pubblico televisivo e digitale. Tra loro spiccano Corrado Sassu e Blasco Pulieri, diventati celebri grazie a Casa a Prima Vista, insieme a Barbara Foria, volto di Food Network, e allo storico protagonista di Real Time, Enzo Miccio, che nella stagione televisiva 2026-2027 tornerà anche con Ma Come Ti Vesti.

Grande curiosità anche per la partecipazione di Giulia Salemi, che gareggerà insieme alla madre Fariba Tehrani, e della creator Elisa Maino, pronta a cimentarsi in una sfida completamente diversa rispetto ai contenuti che l'hanno resa famosa sui social.

Raimondo Todaro tra i protagonisti più attesi

Uno dei nomi destinati ad attirare maggiormente l'attenzione è senza dubbio quello di Raimondo Todaro. Dopo la recente esperienza al Grande Fratello Vip, il ballerino cambia completamente scenario e si metterà alla prova tra fruste, sac à poche e ricette di pasticceria.

La sua partecipazione rappresenta uno degli elementi più interessanti della nuova Bake Off Italia Celebrity Edition. Todaro continua infatti a essere uno dei personaggi televisivi più apprezzati dal pubblico, grazie alla sua spontaneità e alla capacità di affrontare nuove sfide anche lontano dal mondo della danza.

Quando va in onda Bake Off Italia Celebrity Edition

Le due puntate speciali di Bake Off Italia Celebrity Edition promettono divertimento, competizione e solidarietà, riportando in tv uno spin-off molto amato e assente da quasi un decennio.

Con un cast trasversale che unisce comici, conduttori, influencer e protagonisti della televisione italiana, il programma punta a conquistare sia gli storici fan del format sia nuovi spettatori, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva di Real Time.