Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro rinnovano le promesse in Sicilia, cerimonia intima alla Scala dei Turchi

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno scelto la Sicilia per festeggiare il loro secondo anniversario di matrimonio. La coppia è tornata nella terra d'origine dell'influencer per rinnovare le promesse d'amore in una cerimonia privata organizzata nella suggestiva baia della Scala dei Turchi, uno dei luoghi più iconici della costa agrigentina.

L'evento si è svolto al tramonto, davanti a un ristretto gruppo di amici e familiari, in un'atmosfera intima e riservata. Il paesaggio, con la caratteristica scogliera di marna bianca affacciata sul Mediterraneo, ha fatto da cornice a un momento dedicato esclusivamente alla coppia e ai suoi affetti più cari.

Il rinnovo delle promesse al tramonto

Il rito si è svolto sulla spiaggia, accompagnato dal rumore delle onde e da un sottofondo musicale che ha reso ancora più suggestiva la cerimonia. Il rinnovo delle promesse è stato il momento centrale della serata, vissuto lontano dai riflettori e all'insegna della semplicità, ma comunque documentato sui social dall’ex gieffina.

La scelta della Scala dei Turchi non è stata casuale. Per Clizia Incorvaia, infatti, la Sicilia rappresenta un luogo profondamente legato alle proprie radici, trasformando questo anniversario in un'occasione per celebrare non solo il matrimonio, ma anche il legame con la sua terra.

Una celebrazione tra mare e tradizione

Dopo la cerimonia, gli ospiti si sono ritrovati per un aperitivo vista mare, proseguendo i festeggiamenti in un clima rilassato. La serata è proseguita con una cena all'aperto e si è conclusa con il tradizionale taglio della torta, realizzata per richiamare il tema della spiaggia e del mare.

L'intera celebrazione è stata pensata per valorizzare la bellezza del paesaggio siciliano, scegliendo un allestimento essenziale e perfettamente integrato con l'ambiente naturale. Un anniversario vissuto con discrezione, in cui protagonista è stato il contesto della Scala dei Turchi, tra il bianco della scogliera, il blu del Mediterraneo e i colori del tramonto.