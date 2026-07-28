Striscia la Notizia, cala il sipario: spenti anche i social del programma

Si fanno sempre più concreti i dubbi sul futuro di Striscia la Notizia, lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci. Dopo la sospensione della trasmissione e la sua scomparsa dai palinsesti Mediaset, anche l'ultima presenza del programma sembra essersi dissolta: i profili social ufficiali, fino a pochi giorni fa ancora attivi, hanno improvvisamente smesso di pubblicare contenuti.

Un dettaglio che, per molti osservatori, rappresenta il segnale più evidente di un possibile addio definitivo a una delle trasmissioni più longeve e popolari della televisione italiana.

Si spengono anche i social di Striscia la Notizia

Per anni gli account ufficiali di Striscia la Notizia hanno mantenuto vivo il rapporto con il pubblico, condividendo filmati d'archivio, sketch storici, servizi iconici e contenuti dedicati ai protagonisti del programma.

Anche dopo il rallentamento della presenza televisiva, i canali social avevano continuato a essere aggiornati con regolarità, alimentando la speranza di un ritorno del format in una veste rinnovata.

Oggi, invece, anche questa attività si è interrotta. Il silenzio digitale rappresenta un cambio di scenario importante e rafforza l'ipotesi che il programma possa essere destinato a una lunga pausa, se non addirittura a una chiusura definitiva.

Dal debutto nel 1988 a simbolo della televisione italiana

Lanciato nel 1988, Striscia la Notizia ha rivoluzionato il linguaggio televisivo italiano, unendo satira, inchieste, denuncia sociale e intrattenimento in una formula innovativa che ha fatto scuola.

Per quasi quarant'anni il programma ha rappresentato uno dei pilastri dell'access prime time di Canale 5, contribuendo al successo della rete con un format capace di attraversare diverse generazioni.

Nel corso della sua lunga storia si sono alternati decine di conduttori, inviati e personaggi entrati nell'immaginario collettivo, rendendo il tg satirico uno dei marchi più riconoscibili della televisione italiana.

Il calo degli ascolti e la sfida con Affari Tuoi

Negli ultimi anni il programma ha dovuto fare i conti con una concorrenza sempre più forte. Il rilancio di Affari Tuoi, prima con Amadeus e successivamente con Stefano De Martino, ha modificato gli equilibri dell'access prime time, conquistando una fetta crescente di telespettatori.

Di fronte a questo scenario, Mediaset ha deciso di puntare sul ritorno de La Ruota della Fortuna, scelta che ha premiato la rete con ascolti particolarmente positivi. Il conseguente spostamento di Striscia la Notizia in prima serata, pensato come un esperimento per rilanciare il format, non ha però prodotto i risultati sperati.

Il futuro resta avvolto nell'incertezza

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset o di Antonio Ricci sul destino della trasmissione. Tuttavia, la scomparsa del programma dai palinsesti e il recente stop delle attività sui social vengono interpretati da molti come gli indizi di una fase conclusiva.

Se dovesse davvero chiudersi questa lunga avventura televisiva, si concluderebbe un capitolo che ha segnato profondamente la storia della TV italiana, lasciando un'eredità fatta di satira, inchieste e personaggi diventati simbolo di un'intera epoca.