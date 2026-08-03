Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero lascia la serie: "Nella quinta stagione non ci sarà"

L'attesa per il ritorno di Doc – Nelle tue mani è altissima, ma per i fan della fiction di Rai 1 c'è anche una notizia destinata a lasciare il segno: la quarta stagione sarà l'ultima con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti.
La nuova stagione debutterà il primo ottobre, dopo lo slittamento rispetto all'iniziale programmazione di settembre, e rappresenterà il capitolo conclusivo del percorso del personaggio che ha conquistato milioni di telespettatori.
La conferma di Rai Fiction
Le indiscrezioni circolavano già da tempo, ma ora è arrivata una conferma autorevole. Nel corso di un'intervista rilasciata a La Stampa, la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, ha annunciato senza lasciare spazio a dubbi: «Argentero lascerà Doc».
Una dichiarazione che conferma quanto anticipato nelle ultime settimane e che segna una svolta per una delle fiction di maggior successo degli ultimi anni.
Un addio già nell'aria
Anche Vanity Fair aveva anticipato la possibilità che Luca Argentero fosse pronto a voltare pagina per dedicarsi a nuovi progetti professionali.
Secondo il magazine, l'attore sarebbe intenzionato a chiudere il lungo capitolo che gli ha regalato enorme popolarità, lasciando così il camice del dottor Andrea Fanti.
L'ultima stagione di Fanti
Nella quarta stagione il pubblico ritroverà ancora Andrea Fanti, dopo il finale del terzo capitolo che lo aveva visto partire per gli Stati Uniti al fianco dell'ex moglie Agnese, bisognosa di cure.
Tra le novità ci sarà anche la partecipazione straordinaria di Cristina Marino, moglie di Luca Argentero.
Doc guarda già al futuro
L'addio di Argentero non significherà però la fine della serie.
Secondo le indiscrezioni, gli autori starebbero già lavorando a Doc – Nelle tue mani 5, con un nuovo protagonista destinato a raccogliere l'eredità del dottor Fanti. Sul tavolo ci sarebbe anche un importante rinnovamento della fiction, con una componente crime molto più marcata rispetto al passato.