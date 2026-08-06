Ballando con le Stelle 2026, rivoluzione in giuria: Barbara D'Urso e Alberto Matano in pole

Milly Carlucci è pronta a rinnovare profondamente Ballando con le Stelle. La prossima edizione dello show di Rai1 potrebbe infatti segnare uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda la giuria.

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, il passaggio di Selvaggia Lucarelli a Mediaset avrebbe spinto la conduttrice a rivedere l'intero assetto del tavolo dei giudici, andando oltre la semplice sostituzione della giornalista.

Barbara D'Urso e Alberto Matano in pole

Le voci parlano di un doppio avvicendamento. Oltre a Selvaggia Lucarelli, potrebbe lasciare la giuria anche Fabio Canino.

Al loro posto sarebbero pronti ad arrivare Barbara D'Urso, reduce dall'esperienza dello scorso anno come concorrente del programma, e Alberto Matano, volto de La Vita in Diretta, che nelle ultime stagioni ha ricoperto il ruolo di giudice a bordo campo, assegnando il tradizionale "tesoretto" capace di influenzare l'esito della gara.

Resterebbero invece saldamente al loro posto Carolyn Smith, presidente della giuria, insieme agli storici Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

Il nodo del "tesoretto"

L'eventuale promozione di Matano al tavolo della giuria aprirebbe anche la partita per il suo sostituto nel ruolo di giudice a bordo campo.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c'è quello di Lucio Presta, noto agente televisivo che, prima della carriera manageriale, ha lavorato come ballerino negli spettacoli di grandi protagonisti della televisione italiana come Raffaella Carrà, Heather Parisi e Renato Zero. Non si esclude, tuttavia, che la produzione possa optare per una staffetta tra più personaggi nel corso della stagione.

Milly: "Il cast è chiuso"

Nel frattempo, Milly Carlucci ha alimentato la curiosità dei fan con un video pubblicato sull'account Instagram ufficiale del programma. "Il cast è chiuso. Tra poco sveliamo i nomi di tutti i maestri e di tutti i protagonisti di questa edizione. Poi ci sarà l'annuncio finale della giuria".

I nomi più accreditati tra i concorrenti

Sul fronte del cast, i rumors indicano come possibili protagonisti:

Aurora Ramazzotti ;

; Noemi Bocchi , compagna di Francesco Totti;

, compagna di Francesco Totti; l'attrice Anna Safroncik ;

; l'ex calciatore Alessandro Matri ;

; l'attore e modello Simone Susinna ;

; l'ex sacerdote e influencer Alberto Ravagnani.

Tra le ipotesi più curiose c'è anche quella che vedrebbe Fabio Canino, qualora lasciasse la giuria, scendere direttamente in pista come concorrente, seguendo un percorso simile a quello affrontato nella scorsa edizione da Paolo Belli.

L'incognita Paolo Belli

Proprio Paolo Belli rappresenta uno dei punti interrogativi dell'edizione ormai alle porte.

Dopo aver partecipato come concorrente nella passata stagione, il cantante e conduttore dovrebbe tornare nel tradizionale ruolo di spalla di Milly Carlucci durante la diretta. Tuttavia, il tragico incidente in bicicletta del 14 luglio scorso, nel quale ha perso la vita un uomo di 41 anni e che ha portato Belli a cancellare tutti gli impegni professionali, lascia ancora aperti dubbi sulla sua effettiva presenza nel programma.