Ballando con le Stelle, dopo Alessandro Matri e Aurora Ramazzotti annunciato il terzo concorrente ufficiale

Il cast di Ballando con le Stelle 2026 continua a prendere forma. Dopo l’ufficializzazione dell’ex calciatore Alessandro Matri e di Aurora Ramazzotti, arriva il terzo nome destinato a scendere sulla pista del dance show di Rai 1: Eugenio Finardi.

Ad annunciarlo è stato il profilo ufficiale della trasmissione condotta da Milly Carlucci, che nelle ultime ore ha svelato la partecipazione del celebre cantautore milanese.

Dalla “Musica ribelle” alla pista di Ballando

Classe 1952, Eugenio Finardi è uno dei protagonisti della musica italiana degli ultimi cinquant’anni. Cantautore e polistrumentista, ha costruito la sua carriera attraverso rock, blues e canzone d’autore, diventando particolarmente popolare con brani come “Musica ribelle”, “Extraterrestre” e “La radio”.

Ora, a 74 anni, Finardi ha deciso di affrontare una sfida decisamente diversa: abbandonare, almeno temporaneamente, microfono e chitarra per misurarsi con passi, coreografie e giudizi della giuria di Ballando.