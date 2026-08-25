Jessica Morlacchi, la rivelazione del fidanzato Giovanni Cioffi: «Tra pochi mesi vivremo insieme»

La storia d’amore tra Jessica Morlacchi e Giovanni Cioffi sembra essere pronta per un passo importante. Dopo aver ufficializzato da alcuni mesi la loro relazione, la cantante e l’ex protagonista di Uomini e Donne starebbero infatti progettando la convivenza.

A raccontare i progetti della coppia è stato proprio Cioffi che, intervistato in esclusiva da Lollo Magazine, ha ripercorso l'inizio della relazione e svelato che presto lascerà la Svizzera per trasferirsi a Roma e stare più vicino a Jessica.

Il primo incontro e quel messaggio su Instagram

Tra Jessica e Giovanni tutto sarebbe cominciato quasi per caso. I due si sono incontrati in un locale di Roma, dove si sono subito notati senza però approfondire la conoscenza.

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Successivamente è stato Giovanni a fare il primo passo, cercando Jessica sui social e inviandole un messaggio su Instagram. Da lì sono iniziate le conversazioni, poi gli incontri e infine una frequentazione diventata sempre più importante.

«È stato tutto molto naturale e graduale», ha spiegato Cioffi, sottolineando come tra loro non ci sia stato «nulla di costruito o programmato».

Giovanni conosceva già Jessica soprattutto per la sua carriera musicale e per gli anni trascorsi nei Gazosa, mentre aveva seguito solo marginalmente la sua esperienza al Grande Fratello. Vivendo in Svizzera, infatti, non era stato uno spettatore assiduo del reality.

Una circostanza che, secondo lui, si sarebbe rivelata persino positiva: gli ha permesso di conoscere la Morlacchi lontano dall'immagine televisiva, scoprendone aspetti più privati e personali. Ed è proprio di quei lati meno conosciuti che si sarebbe innamorato.

Giovanni lascia la Svizzera: il progetto di convivenza con Jessica

Nonostante la relazione sia relativamente recente, i due sembrano avere già le idee chiare sul futuro.

«Tra noi sono nati sentimenti davvero forti», ha raccontato Giovanni, rivelando che la coppia sta lavorando concretamente alla possibilità di andare a vivere insieme.

Per rendere possibile il progetto, l’ex cavaliere è pronto a cambiare vita: lascerà la Svizzera, dove attualmente risiede, per tornare in Italia e trasferirsi a Roma.

La convivenza, dunque, non sarebbe soltanto un desiderio da realizzare prima o poi. «Ci stiamo già organizzando concretamente affinché possa accadere nel giro di pochi mesi», ha spiegato.

Cioffi è consapevole che condividere la stessa casa significherà affrontare non soltanto i momenti più piacevoli della relazione, ma anche la quotidianità con tutte le sue difficoltà. Entrambi, però, sentirebbero di essere pronti a compiere questo passo.

Il passato a Uomini e Donne e la frase su Jessica

Nel corso dell'intervista Giovanni è tornato anche sulla sua esperienza a Uomini e Donne, avvenuta quasi dieci anni fa. Un'avventura televisiva che oggi considera semplicemente un capitolo della propria vita.

Cioffi ha raccontato di essere stato contattato diverse volte per un possibile ritorno nel dating show, ma di non aver mai sentito l'esigenza di rientrare nel programma.

Durante la sua partecipazione non nacque alcuna relazione significativa. E proprio parlando di quell'esperienza ha riservato a Jessica una dichiarazione particolarmente romantica: «Evidentemente la donna capace di colpirmi davvero non era seduta nel parterre di Uomini e Donne. È arrivata qualche anno dopo e si chiama Jessica».