Uomini e Donne, Ernesto Passaro su Cristiana Anania: «Non l'ho mai tradita, pensavo fosse la donna della mia vita»

La storia tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania continua a far discutere anche dopo la rottura. A tornare sulla relazione nata a Uomini e Donne è questa volta proprio l’ex corteggiatore, che racconta la delusione vissuta dopo la fine di un rapporto nel quale, a suo dire, aveva creduto profondamente.

Le sue parole arrivano dopo le recenti dichiarazioni di Federico Cotugno, altro protagonista del percorso di Cristiana nel dating show di Maria De Filippi. Ma Ernesto preferisce concentrarsi soprattutto sui sentimenti provati e su ciò che, ancora oggi, gli avrebbe lasciato maggiore amarezza.

«Pensavo fosse la donna della mia vita»

Intervistato da Eva 3000, Ernesto Passaro ha spiegato che i circa tre mesi trascorsi accanto a Cristiana Anania non sarebbero stati per lui una semplice parentesi sentimentale. Al contrario, l’ex corteggiatore racconta di essersi legato profondamente alla ragazza, fino a immaginare un futuro insieme.

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«Ho amato quella persona davvero tanto, con tutto me stesso. Non l’ho mai tradita e, soprattutto, ero arrivato a pensare che sarebbe stata lei la persona con cui condividere il resto della mia vita, quella che non avrei più cercato in nessun’altra. Proprio per questo la delusione è stata ancora più forte».

Parole che restituiscono la dimensione che Ernesto attribuiva alla relazione e spiegano perché la separazione sia stata vissuta con particolare sofferenza.

Il silenzio di Cristiana e i dubbi di Ernesto

A ferire maggiormente Ernesto, però, non sarebbe stata soltanto la fine della storia. A pesare sarebbe soprattutto ciò che è accaduto successivamente.

Secondo il suo racconto, da Cristiana Anania non sarebbero infatti arrivate quelle spiegazioni che avrebbe voluto ricevere direttamente da lei. Un silenzio che, con il passare del tempo, si sarebbe intrecciato alle indiscrezioni circolate sui motivi della loro rottura.

Ed è proprio su questo punto che Passaro pronuncia le parole più dure: «Oggi il suo silenzio, invece di lasciarmi dei dubbi, mi dà soltanto una conferma: forse tutto quello che si dice in giro è vero. E fa male, perché avrei preferito scoprire la verità da lei, non dal silenzio».

Ernesto non entra nei dettagli delle indiscrezioni, ma lascia trasparire una ferita ancora aperta. Una storia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne e che, anche dopo la sua conclusione, continua a essere accompagnata da domande, retroscena e dichiarazioni dei protagonisti.