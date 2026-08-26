Martina De Ioannon cambia vita, addio alla televisione: «Voglio studiare criminologia»

Dalla televisione ai libri universitari. Martina De Ioannon sembra intenzionata a dare una svolta importante alla propria vita, mettendo da parte – almeno per il momento – reality show e ambizioni televisive per dedicarsi a una passione che coltiva da tempo: la criminologia e le scienze investigative.

La 26enne romana, conosciuta dal grande pubblico prima per la partecipazione a Temptation Island insieme all'allora fidanzato Raul Dumitras e successivamente per il suo percorso da tronista a Uomini e Donne, ha raccontato sui social di voler intraprendere un nuovo percorso di studi.

Una scelta che arriva dopo un anno particolarmente intenso anche sul piano sentimentale, vissuto accanto a Gianmarco Steri, conosciuto proprio durante l'esperienza nel dating show di Maria De Filippi.

«Non voglio partecipare a reality»

Durante una diretta social, Martina ha chiarito anche quale potrebbe essere il suo futuro nel mondo dello spettacolo. Di fronte alle domande dei follower e alle indiscrezioni su una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, l'ex tronista ha spiegato di non essere interessata a nuovi reality show e di non avere come obiettivo quello di costruirsi una presenza stabile in televisione.

Le sue priorità, almeno in questa fase, sembrano essere cambiate radicalmente.

Il progetto: una laurea in criminologia

A incuriosire maggiormente i fan è stata infatti la rivelazione fatta su TikTok. Martina vorrebbe iscriversi all'università e approfondire un interesse che, a quanto racconta, porta con sé da molto tempo: quello per il mondo della criminologia.

«C'è qualcuno all'ascolto che mi può consigliare da un punto di vista di laurea triennale in criminologia?», ha chiesto ai follower.

De Ioannon ha spiegato di conoscere anche le difficoltà legate agli sbocchi professionali del settore, ma questo non sembra intenzionato a fermarla.

«So perfettamente che in Italia la figura del criminologo non è riconosciuta da un punto di vista lavorativo, però non mi interessa. È una cosa che voglio fare da troppo tempo e quindi la farò lo stesso», ha raccontato.

Poi la conferma della sua determinazione: «È un percorso di studi che voglio intraprendere a tutti i costi».

La richiesta di aiuto ai follower

Martina avrebbe già preso in considerazione diverse università, senza però rivelarne i nomi. Prima di scegliere vuole raccogliere le esperienze di chi ha già frequentato corsi simili, confrontandone punti di forza e criticità.

«Vorrei sapere i vantaggi e gli svantaggi di una piuttosto che di un'altra», ha spiegato rivolgendosi alla sua community.

Due, invece, i requisiti fondamentali indicati dall'ex tronista: restare a Roma oppure seguire le lezioni online.

Martina ha inoltre precisato di partire dal diploma di liceo e di non possedere precedenti lauree in Psicologia o Giurisprudenza.

Per lei potrebbe dunque aprirsi un capitolo completamente diverso rispetto a quello che l'ha resa popolare sul piccolo schermo: meno telecamere e dinamiche da reality, più libri ed esami, con l'obiettivo di trasformare una passione coltivata da anni in un vero percorso universitario.