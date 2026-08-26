Uomini e Donne, una dama fuori dal parterre Over: «Non è stata riconfermata»

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne sono ormai alle porte e cominciano a circolare le prime indiscrezioni sulla composizione del parterre Over. Tra conferme e possibili ritorni, a sorprendere è soprattutto un'assenza: Sabrina Zago non sarebbe stata riconfermata per la prossima stagione del dating show di Maria De Filippi.

A lanciare l'indiscrezione è Domenico Monsellato, secondo il quale la dama non avrebbe ricevuto dalla redazione la telefonata per tornare in studio. Se la notizia dovesse trovare conferma nelle prime registrazioni, si tratterebbe dunque della conclusione della sua esperienza nel programma.

Le storie di Sabrina nel programma

Sabrina Zago è stata una delle protagoniste più presenti delle ultime stagioni del Trono Over. Nel corso della sua permanenza nello studio di Canale 5 ha conosciuto diversi cavalieri, affrontando le frequentazioni senza nascondere sentimenti, aspettative e delusioni.

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L'ultima storia che l'ha vista protagonista è stata quella con Davide, un rapporto nel quale Sabrina sembrava aver riposto molte speranze. Era stato proprio il cavaliere a cercarla quando lei aveva manifestato l'intenzione di lasciare il programma e questo aveva fatto pensare alla dama che potessero esserci le condizioni per costruire qualcosa di importante lontano dalle telecamere.

Le cose, però, hanno preso una direzione diversa e Sabrina ha successivamente definito quella frequentazione una vera e propria «batosta», ammettendo di essere rimasta profondamente delusa dall'epilogo.

Chi resta nel parterre Over

Se per Sabrina Zago le porte del programma sembrerebbero essersi chiuse, diverso sarebbe il destino di alcuni dei personaggi più conosciuti dal pubblico.

Secondo le anticipazioni diffuse da Monsellato, Gemma Galgani dovrebbe essere ancora una volta tra le protagoniste della nuova stagione. Confermata anche Barbara De Santi, altro volto storico del Trono Over.

Nel parterre dovrebbe trovare nuovamente posto anche Cinzia Moramarco, la cui presenza viene indicata come certa.

La mancata riconferma di Sabrina rappresenterebbe quindi una delle prime sorprese della nuova edizione. Per avere la certezza definitiva bisognerà attendere le registrazioni: sarà allora che si delineerà il nuovo parterre e si scoprirà quali dame e cavalieri accompagneranno il pubblico nella prossima stagione di Uomini e Donne.