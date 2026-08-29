“Panico e disturbi post-traumatici”, Alfonso Signorini fa causa dopo i video di Corona: chiesti 5 milioni

Alfonso Signorini torna al centro dell’attenzione, questa volta per una battaglia giudiziaria. Il giornalista ed ex volto simbolo del Grande Fratello VIP avrebbe chiesto un risarcimento di 5 milioni di euro per i danni che sostiene di aver subito in seguito alla diffusione online delle accuse lanciate da Fabrizio Corona.

A riportare i dettagli della vicenda è Il Fatto Quotidiano, che ha ricostruito il contenuto degli atti depositati davanti al Tribunale di Milano. Documenti nei quali vengono indicate non soltanto le presunte conseguenze economiche e professionali, ma anche quelle che avrebbero interessato la vita privata e le condizioni psicologiche di Signorini.

La richiesta di risarcimento da 5 milioni

All'origine della controversia ci sono i contenuti diffusi attraverso Falsissimo, il format online di Fabrizio Corona, nel quale sono state formulate pesanti accuse nei confronti di Signorini, compresa quella relativa all'esistenza di un presunto sistema di ricatti sessuali collegato al mondo del Grande Fratello VIP. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Accuse sulle quali è necessario mantenere la distinzione tra quanto sostenuto da Corona e fatti eventualmente accertati in sede giudiziaria.

Secondo quanto riferisce Il Fatto Quotidiano, nell'azione legale sarebbe coinvolta anche Google, alla quale i legali di Signorini contesterebbero di non essere intervenuta con sufficiente tempestività nella rimozione dei contenuti e nel limitarne la diffusione online.

L'udienza di apertura della causa sarebbe stata fissata per il 20 dicembre.

Il contratto con Mediaset e i presunti danni professionali

Dagli atti depositati dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia emergerebbe anche la dimensione economica della vicenda.

Prima dell'allontanamento dalla televisione, il rapporto con Mediaset avrebbe garantito a Signorini compensi per almeno 1,2 milioni di euro all'anno, ai quali si sarebbero aggiunti circa 480mila euro legati ai diritti d'immagine.

Secondo la tesi sostenuta dai suoi legali, il danno alla reputazione del giornalista avrebbe quindi avuto ripercussioni concrete non soltanto sui guadagni, ma anche sulle future opportunità professionali.

La perizia sulle conseguenze psicologiche

Uno degli aspetti più delicati della causa riguarda però le conseguenze personali che Signorini sostiene di aver subito.

Sempre secondo la documentazione citata dal Fatto Quotidiano, dopo l'esplosione mediatica del caso il giornalista avrebbe progressivamente ridotto le apparizioni pubbliche e interrotto anche la propria attività sui social, nel timore di nuovi attacchi.

A sostegno della richiesta risarcitoria sarebbe stata depositata anche una perizia specialistica.

La relazione, secondo quanto riportato, descriverebbe una sintomatologia ansioso-depressiva accompagnata da componenti fobico-sociali, oltre a episodi compatibili con attacchi di panico e manifestazioni riconducibili alla sfera post-traumatica.