Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati di nuovo insieme: il ritorno di fiamma dopo la crisi

Altro che rottura. Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati sembrano aver superato la crisi che aveva caratterizzato le ultime settimane della loro estate. A mettere fine, almeno per il momento, alle indiscrezioni è stata la stessa showgirl argentina, che domenica 30 agosto ha disseminato le sue Instagram Stories di immagini e messaggi difficili da equivocare.

Dopo le tensioni emerse intorno a Ferragosto, il 35enne personal trainer è infatti tornato accanto a Belen. E questa volta non ci sono paparazzi o indiscrezioni: è proprio lei a mostrarlo.

Belen: «Oggi più cucciola del solito»

Il primo indizio è arrivato al mattino, quando Belen ha condiviso una scena del film Paura d'amare, con Al Pacino e Michelle Pfeiffer, accompagnandola con una frase che ha subito attirato l'attenzione dei follower: «Oggi più cucciola del solito, sarà perché è arrivato lui». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Poco dopo ogni dubbio è praticamente svanito. Nelle Stories è apparso Gaetano Fidanzati, ripreso a bordo piscina mentre mangiava un gelato. Belen lo ha scherzosamente preso in giro mentre lui sosteneva che si trattasse di un gelato proteico preparato con le proprie mani.

A rendere ancora più evidente il riavvicinamento è arrivata poi una fotografia dei loro piedi vicini, accompagnata dalla frase: «Basta andare, io e te. Complici in ogni orma».

Dalla crisi di Ferragosto al ritorno di fiamma

Solo poche settimane fa lo scenario sembrava completamente diverso. A Ferragosto Belen si trovava in Sardegna senza Gaetano e le voci di una crisi sentimentale avevano cominciato a moltiplicarsi.

Lo stesso personal trainer aveva ammesso l'esistenza di discussioni e di alcune «questioni da chiarire», evitando però di parlare di una separazione definitiva. Il 24 agosto aveva poi lasciato aperto uno spiraglio con parole che, alla luce degli ultimi sviluppi, assumono un significato ancora più preciso: «Il tempo darà tutte le risposte, non è finito nulla».

E il tempo, almeno apparentemente, gli ha dato ragione.

Gaetano è tornato protagonista della quotidianità di Belen. I due si sono mostrati insieme anche a bordo di una piccola auto elettrica diretti a giocare a tennis. In un'altra clip la showgirl si appoggia alla sua spalla e sorride mentre entrambi fanno il segno della vittoria.

Immagini che raccontano una ritrovata complicità e sembrano sancire il superamento della crisi.

Lo sfogo di Belen: «Ho avuto settimane difficili»

Il ritorno di Gaetano arriva però al termine di un periodo emotivamente complicato per la showgirl. Sempre domenica, Belen ha pubblicato un lungo messaggio nel quale ha raccontato il peso delle continue attenzioni sulla propria vita privata.

«Ho avuto settimane difficili. Non è facile essere bersagliata ogni giorno», ha scritto, ammettendo di essersi sentita fragile e delusa e di avere pianto a lungo.

La showgirl ha rivendicato il diritto, pur essendo un personaggio pubblico, a vedere rispettata la propria sfera personale, sottolineando quanto possano far male indiscrezioni e giudizi.

Poi una riflessione sui propri errori e sulla volontà di migliorarsi: «Non dico di essere perfetta, anzi, sbaglio spesso. Ma lotto ogni giorno per essere un poquito migliore».

Ad accompagnare lo sfogo è stata La notte di Arisa, che Belen ha voluto ringraziare pubblicamente per una canzone nella quale ha detto di riconoscersi profondamente.

E proprio parlando dei valori che considera fondamentali, Belen ha concluso mettendo davanti a tutto un sentimento: l'amore.