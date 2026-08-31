Uomini e Donne, Martina De Ioannon: "Rifarei il programma". E Gianmarco svela il segreto della collanina

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri continuano a far sognare i fan di Uomini e Donne. La loro storia, nata lontano dalle telecamere dopo un percorso televisivo decisamente movimentato, prosegue ormai da quasi un anno e sembra essere diventata sempre più solida.

Chi aveva seguito il trono di Martina ricorderà bene come erano andate le cose. Nonostante il forte interesse nato nei confronti di Gianmarco, al momento della scelta l'allora tronista aveva preferito Ciro Solimeno, lasciando lo studio insieme a lui.

La relazione tra Martina e Ciro, però, successivamente è arrivata al capolinea. Ed è stato proprio dopo quella rottura che la De Ioannon ha deciso di ricontattare Gianmarco. Tra i due è scattato nuovamente qualcosa e da quel momento è iniziata una storia che ha rapidamente conquistato il pubblico. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Martina: «Rifarei Uomini e Donne solo per Gianmarco»

Oggi Martina e Gianmarco convivono e sui social raccontano diversi momenti della loro quotidianità, dalle vacanze alle serate trascorse insieme, senza rinunciare alle dediche romantiche.

Durante una recente diretta social, i due hanno risposto alle curiosità dei follower e proprio una domanda sull'esperienza di Martina a Uomini e Donne ha regalato ai fan una dichiarazione particolarmente significativa.

Alla domanda se tornerebbe indietro e rifarebbe il programma di Maria De Filippi, Martina non ha avuto esitazioni: «Rifarei Uomini e Donne solo per incontrare Gianmarco, ti dico la verità».

Poche parole che raccontano quanto sia importante per lei la relazione con Steri e che inevitabilmente hanno fatto felici i sostenitori della coppia.

Gianmarco racconta il segreto della collanina

Nel corso della diretta è emersa anche una curiosità che riguarda uno degli oggetti diventati quasi simbolici nella loro storia: la famosa collanina che Gianmarco regalò a Martina durante un'esterna a Uomini e Donne.

Quando la De Ioannon tornò a indossarla nel periodo in cui i due avevano ripreso a frequentarsi, quel particolare non era passato inosservato agli occhi dei fan, diventando uno dei primi indizi del loro riavvicinamento.

Steri ha ora raccontato che si tratta di un gioiello unico, impossibile da acquistare in un normale negozio: «La collanina di Martina non l'ho presa in un negozio, l'ho fatta fare io, io e un mio carissimo amico, quindi non si trova».

E non sarebbe l'unico regalo personalizzato. Anche l'anello che Martina porta da qualche tempo sarebbe stato realizzato appositamente per lei: «Anche l'anello l'ho fatto fare io lì».

Un altro dettaglio romantico di una storia che ha avuto un percorso decisamente diverso da quello immaginato inizialmente nello studio di Uomini e Donne: Martina non scelse Gianmarco davanti alle telecamere, ma i due si sono ritrovati successivamente e, a quasi un anno dall'inizio della loro relazione, appaiono più uniti che mai.