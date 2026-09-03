Giorgia Crivello e Stefano Laudoni genitori bis: è nata Arizona

Giorgia Crivello e Stefano Laudoni sono diventati genitori per la seconda volta. L’influencer e il cestista hanno annunciato sui social la nascita della loro bambina, che si chiama Arizona ed è venuta al mondo il 1° settembre 2026.

A condividere la splendida notizia con i follower è stata Giorgia, che su Instagram ha pubblicato un reel accompagnato da pochissime parole, sufficienti però a raccontare tutta l’emozione del momento: «1 settembre 2026. Ce l’abbiamo fatta», insieme a un’emoji commossa.

La dedica di Stefano Laudoni alla piccola Arizona

Ancora più emozionante il messaggio pubblicato da Stefano Laudoni, che ha dato il benvenuto alla figlia con una dedica piena d’amore. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Pensavo di sapere già tutto sull'amore, poi sei arrivata TU a dimostrarmi che il cuore non ha confini e sa allargarsi all'infinito. Benvenuta piccolina di papà», ha scritto il cestista.

Parole che hanno immediatamente emozionato i follower della coppia, che negli ultimi mesi avevano seguito sui social l’attesa della nuova arrivata.

Per la bambina un nome davvero particolare

Giorgia e Stefano hanno scelto per la loro secondogenita un nome decisamente originale: Arizona, proprio come lo Stato americano del sud-ovest degli Stati Uniti.

Un nome che difficilmente passa inosservato e che va ad aggiungersi a quello altrettanto particolare scelto dalla coppia per il primogenito.

Romi diventa fratello maggiore

Per Giorgia Crivello e Stefano Laudoni si tratta infatti del secondo figlio. La coppia è già mamma e papà di Romeo Allen, detto Romi, nato nel 2024, che con l’arrivo della piccola Arizona diventa fratello maggiore.

La seconda gravidanza era stata annunciata lo scorso marzo, sempre attraverso i social, e pochi giorni dopo Giorgia e Stefano avevano condiviso anche il gender reveal, rivelando che sarebbe arrivata una bambina.

Adesso l’attesa è terminata. Arizona è nata il 1° settembre e Giorgia Crivello e Stefano Laudoni hanno scelto ancora una volta i social per condividere con i loro follower uno dei momenti più belli della loro vita.