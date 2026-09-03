Sarah Toscano ha un nuovo amore? Tutti gli indizi e di chi si tratterebbe

Nuovo amore per Sarah Toscano? Da alcune settimane si rincorrono le indiscrezioni sulla vita sentimentale della vincitrice della ventitreesima edizione di Amici, che finora ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulle proprie relazioni.

Durante la partecipazione al talent di Maria De Filippi si era parlato di una possibile simpatia con Holden, ma Sarah non aveva mai confermato le voci. Adesso, però, al centro dell'attenzione è finito un altro nome: quello dell'attore Alessandro Parigi.

L'incontro sul set

Secondo quanto ricostruito dai fan attraverso i social, Sarah e Alessandro si sarebbero avvicinati durante le riprese del film Non abbiam bisogno di parole, disponibile su Netflix, nel quale la cantante veste i panni della giovane protagonista. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nessuno dei due ha mai ufficializzato una relazione. A incuriosire i follower sono stati inizialmente i reciproci “segui” su Instagram e i like scambiati tra i due.

Successivamente, però, Sarah e Alessandro avevano smesso di seguirsi. Nello stesso periodo erano comparse nelle loro storie alcune frasi e immagini giudicate ambigue dai fan, tanto da alimentare l'ipotesi di una crisi o di un allontanamento.

Il ritorno dei like e l'indizio del Portogallo

Nelle ultime settimane qualcosa sarebbe cambiato. Sarah Toscano e Alessandro Parigi hanno infatti ripreso a seguirsi sui social e sono tornati anche i like dell'attore ai contenuti pubblicati dalla cantante.

Ma l'indizio che sta facendo maggiormente discutere i fan è arrivato nelle ultime ore. Alcune storie pubblicate separatamente dai due sembrerebbero infatti essere state realizzate negli stessi luoghi.

Da qui l'ipotesi, rilanciata rapidamente sui social, che Sarah e Alessandro possano trovarsi insieme in Portogallo, dove starebbero trascorrendo alcuni giorni di vacanza.

La segnalazione rilanciata da Deianira Marzano

A rilanciare ulteriormente le indiscrezioni è stata anche Deianira Marzano, che sui social ha pubblicato la segnalazione di un'utente sostenendo che i due sarebbero effettivamente una coppia e che la loro conoscenza sarebbe nata proprio sul set del film.

Al momento, tuttavia, Sarah Toscano e Alessandro Parigi non hanno confermato pubblicamente la relazione. Gli indizi social continuano ad alimentare la curiosità dei fan, ma per sapere se tra i due ci sia davvero qualcosa di più di un'amicizia bisognerà attendere eventualmente una loro conferma.