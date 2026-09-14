The 50, clima teso durante le registrazioni: «Attese lunghissime, concorrenti al limite»

La seconda stagione di The 50 comincia già a far parlare di sé. Le registrazioni del reality destinato a Prime Video sarebbero attualmente in corso e, nonostante il massimo riserbo sulla produzione, iniziano a circolare le prime indiscrezioni su eliminazioni, ritiri e momenti di forte tensione tra i concorrenti.

Al momento sarebbero emersi i nomi di circa 40 dei 50 partecipanti, molti dei quali già conosciuti dal pubblico televisivo per precedenti esperienze nei reality.

Un cast ricco di ex concorrenti del Grande Fratello

Tra i nomi indicati figurano Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Maria Teresa Ruta, Lucia Ilardo, Renato Biancardi e Ibiza Altea. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nel cast ci sarebbero inoltre numerosi ex protagonisti del Grande Fratello, tra cui Alex Belli, Aida Yespica, Genny Urtis, Elenoire Ferruzzi, Stefano Bettarini, Matilde Brandi, Aida Nizar e Oriana Marzoli.

A questi si aggiungerebbero Clizia Incorvaia, Sonia Lorenzini, Dayane Mello, Guendalina Tavassi e Guendalina Canessa.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Stefania Orlando sarebbe già stata eliminata, mentre Jessica Morlacchi avrebbe scelto di ritirarsi volontariamente. Informazioni che, al momento, non risultano confermate ufficialmente dalla produzione.

Il retroscena: “Attese lunghissime e clima teso”

A raccontare alcuni retroscena delle registrazioni è stata Deianira Marzano, che attraverso la propria newsletter ha riferito di aver parlato con un concorrente recentemente eliminato dal programma.

Secondo questa testimonianza, una delle principali difficoltà sarebbe rappresentata dalle lunghe attese durante le giornate di registrazione. I concorrenti verrebbero preparati per affrontare una prova o una nuova fase del programma, per poi ritrovarsi talvolta ad attendere per ore prima che tutto abbia effettivamente inizio.

Una situazione che, sommata alla stanchezza e alla pressione della competizione, contribuirebbe a rendere il clima particolarmente nervoso.

La convivenza mette alla prova i concorrenti

A rendere ancora più complessa l’esperienza sarebbe l'impossibilità, secondo quanto raccontato, di avere veri momenti di isolamento. I protagonisti resterebbero infatti costantemente immersi nelle dinamiche del programma e a stretto contatto tra loro, con inevitabili conseguenze sull’umore.

Divergenze sulle regole, incomprensioni durante le prove e la percezione di trattamenti differenti potrebbero così trasformarsi rapidamente in discussioni, soprattutto dopo molte ore trascorse tra preparazione, spostamenti e registrazioni.

Secondo il racconto raccolto da Marzano, nel Castello del Leone il clima sarebbe quindi spesso molto più teso di quanto possa apparire all’esterno.

Pressione, stanchezza e competizione

A pesare sui concorrenti ci sarebbe anche l’incertezza su quanto del materiale registrato finirà poi effettivamente nelle puntate trasmesse da Prime Video. Con 50 protagonisti contemporaneamente in gioco, infatti, è inevitabile che soltanto una parte delle numerose dinamiche vissute durante le riprese trovi spazio nel montaggio finale. Un ulteriore elemento di pressione per personaggi televisivi abituati magari a reality con cast più contenuti e una maggiore esposizione individuale.

Le indiscrezioni fanno dunque immaginare una seconda stagione particolarmente movimentata, tra competizione, nervosismo e possibili scontri. Per conoscere quanto realmente accaduto durante le registrazioni bisognerà però attendere la messa in onda di The 50 su Prime Video.