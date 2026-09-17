Tale e Quale Show, Malgioglio demolisce Elettra: «Non sa cantare né ballare, come può giudicare?»

La nuova edizione di Tale e Quale Show deve ancora entrare nel vivo, ma l'atmosfera tra i giudici sembra già piuttosto movimentata. Al centro dell'attenzione ci sono Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini, chiamati a condividere il bancone della giuria del programma condotto da Carlo Conti.

Dopo l'addio di Alessia Marcuzzi, infatti, Lamborghini entra nella squadra dei giudici e si ritrova accanto a Malgioglio. Una convivenza televisiva che potrebbe regalare più di qualche scintilla, considerando che tra i due non sono mancati momenti di tensione anche in passato.

La stoccata di Malgioglio a Elettra Lamborghini

A riaccendere i riflettori sul loro rapporto sono state alcune dichiarazioni rilasciate da Cristiano Malgioglio al settimanale Oggi. Il cantautore ha messo apertamente in discussione le capacità della collega di valutare le performance dei concorrenti. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Non sa cantare, non sa ballare e non capisco come possa giudicare gli artisti a Tale e Quale Show», ha dichiarato Malgioglio.

Parole destinate inevitabilmente a far discutere, soprattutto perché pronunciate alla vigilia della loro esperienza fianco a fianco nella trasmissione di Rai 1.

A questo punto sarà interessante capire quale sarà la reazione di Elettra Lamborghini e, soprattutto, cosa accadrà quando i due si ritroveranno realmente seduti uno accanto all'altra a Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show 2026, chi sono i concorrenti

La sedicesima edizione di Tale e Quale Show prenderà il via mercoledì 23 settembre, in prima serata su Rai 1, con Carlo Conti ancora una volta alla conduzione.

Sono dieci i concorrenti scelti per mettersi alla prova con le trasformazioni e le imitazioni dei grandi protagonisti della musica italiana e internazionale: Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo.

A loro si aggiungeranno Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che torneranno con i loro ormai celebri “duetti impossibili” e saranno considerati come un unico concorrente.

Le esibizioni saranno, come da tradizione, rigorosamente dal vivo.

La nuova giuria: c'è anche Alessandro Siani

Importanti novità anche dietro il bancone dei giudici. Accanto al confermato Cristiano Malgioglio ci saranno infatti Elettra Lamborghini e Alessandro Siani.

In ogni puntata è inoltre prevista la presenza di un quarto giudice speciale, che cambierà di settimana in settimana. Per il debutto del 23 settembre è stato scelto Fabio Fazio.

La nuova edizione sarà composta da nove puntate, trasmesse in diretta dagli Studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. E, alla luce delle dichiarazioni di Malgioglio, quest'anno la gara potrebbe accendersi non soltanto sul palco, ma anche tra i giudici.