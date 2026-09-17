The 50 Italia, Lucia Ilardo e quel feeling con un concorrente: lui è un volto già noto

The 50 Italia deve ancora debuttare in televisione, ma le indiscrezioni su quanto accaduto durante le registrazioni stanno già alimentando la curiosità del pubblico. Tra alleanze, rapporti nati nel gioco e possibili flirt, iniziano infatti a emergere i primi retroscena sui protagonisti del nuovo reality.

Dopo le voci relative all'interesse che Sofia Costantini avrebbe manifestato nei confronti di Lorenzo Spolverato, ora l'attenzione si sposta su un'altra coppia di concorrenti: Lucia Ilardo e Manuel Di Bernardo.

La complicità tra Lucia Ilardo e Manuel Di Bernardo

A lanciare l'indiscrezione è stata Deianira Marzano, che nella sua newsletter ha parlato di una particolare sintonia che sarebbe nata tra Lucia e Manuel durante la permanenza nel programma. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Manuel Di Bernardo è un volto già conosciuto dal pubblico dei reality, avendo partecipato alcuni anni fa a Temptation Island nelle vesti di tentatore.

Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip, tra i due ci sarebbero stati complicità, curiosità reciproca e diversi momenti trascorsi piacevolmente insieme.

Nessun flirt, almeno per il momento

Al momento, però, non si parlerebbe di una vera e propria relazione. Tra Lucia e Manuel non sarebbe accaduto nulla di concreto durante l'esperienza a The 50 Italia.

A incidere sarebbe stata anche la breve permanenza di Lucia nel reality, che non avrebbe consentito ai due di approfondire la conoscenza. Sempre secondo l'indiscrezione, tuttavia, Lucia e Manuel si sarebbero ripromessi di incontrarsi una volta terminata l'esperienza televisiva.

Cosa succederà fuori da The 50 Italia?

Resta quindi da capire se quella nata davanti alle telecamere sia stata soltanto una simpatia legata all'esperienza nel reality oppure se Lucia Ilardo e Manuel Di Bernardo decideranno realmente di frequentarsi lontano dal programma.

Per scoprirlo bisognerà attendere i prossimi sviluppi e, soprattutto, la messa in onda di The 50 Italia, quando il pubblico potrà vedere direttamente come è nata la complicità tra i due concorrenti.