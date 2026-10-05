GF Vip, notte di coccole per Piera e Roncaccia. Ma stasera entra il fidanzato: resa dei conti nella Casa

Si preannuncia una serata particolarmente delicata per Piera Meloni al Grande Fratello Vip.

Questa sera, lunedì 5 ottobre, nel corso della settima puntata del reality di Canale 5, Gian Marco Ciaccia entrerà nella Casa per un faccia a faccia con la fidanzata. Le anticipazioni ufficiali confermano l'incontro, che inevitabilmente finirà per coinvolgere anche quanto accaduto nelle ultime settimane tra Piera e Alessandro Roncaccia. E il confronto arriva in un momento ancora più delicato dopo quanto successo proprio nella notte che precede la diretta.

Piera e Roncaccia, nuove coccole nella notte

Piera e Alessandro sono apparsi infatti ancora più vicini. I due hanno trascorso diversi momenti insieme, tra confidenze e gesti affettuosi, fino ad arrivare, prima di andare a dormire, a coccole e un lungo abbraccio. Un ulteriore passo avanti in un rapporto che, giorno dopo giorno, sembra diventare sempre più stretto. Nessun bacio, almeno per il momento, ma immagini che inevitabilmente alimentano le discussioni sul futuro sentimentale della gieffina. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Eppure soltanto pochi giorni fa Piera era apparsa profondamente scossa dopo aver ricevuto la lettera di Gian Marco. La concorrente si era lasciata andare alle lacrime, mostrando sensi di colpa per quanto stava accadendo nella Casa. Aveva ricordato che un rapporto di un anno e mezzo non può essere cancellato in pochi giorni e manifestato il desiderio di confrontarsi con il fidanzato una volta terminata la sua esperienza nel reality. Un incontro che, invece, avverrà molto prima del previsto.

Questa sera il faccia a faccia con Gian Marco

Piera non sa ancora che Gian Marco Ciaccia entrerà nella Casa questa sera. Il confronto arriva quindi nel momento forse più complicato possibile, a poche ore dalle nuove coccole con Roncaccia. Resta da capire cosa dirà Gian Marco dopo aver assistito dall'esterno al progressivo avvicinamento tra i due concorrenti e, soprattutto, quale sarà la reazione di Piera quando se lo troverà improvvisamente davanti.

C'è poi un'altra incognita: Alessandro Roncaccia sarà coinvolto direttamente nel confronto? Al momento non risulta confermato ufficialmente un faccia a faccia a tre, anche se appare difficile immaginare che il suo rapporto con Piera possa restare fuori dalla discussione. Una cosa è certa: Gian Marco sta per entrare nella Casa proprio mentre Piera e Roncaccia non sono mai sembrati così vicini. E la settima puntata potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per fare chiarezza sui sentimenti della gieffina.