GF Vip, Soraya Sabetta tende la mano a Piera Meloni: «Mi definì cattiva e viziata, ma non voglio infierire»

Soraya Sabetta sceglie di non vendicarsi. Dopo aver scoperto le pesanti critiche che Piera Meloni le aveva rivolto nei mesi scorsi, l’ex protagonista di Temptation Island torna sulla vicenda e, questa volta, lo fa con parole decisamente diverse.

Nei giorni scorsi Soraya aveva lanciato una frecciata alla concorrente del Grande Fratello Vip: «Mi sa che a Temptation Island ci doveva andare lei». Un riferimento alla crisi tra Piera e il fidanzato Gian Marco Ciaccia e all'avvicinamento della gieffina ad Alessandro Roncaccia. Adesso, però, Sabetta ha deciso di mettere da parte il risentimento.

«Non farò mai un video contro di lei»

Nelle ultime ore Soraya ha raccontato di continuare a ricevere messaggi e segnalazioni riguardanti i vecchi video nei quali Piera la criticava duramente per il comportamento tenuto a Temptation Island nei confronti dell'allora fidanzato Cristian Mascolino. Molti follower le hanno chiesto di replicare, ma lei ha scelto di non farlo: «Ricevo continuamente menzioni nei video che Piera ha fatto contro di me e tantissimi messaggi di persone che mi chiedono di risponderle. Ci tengo però a precisare una cosa: non farò mai un video contro una ragazza che sta vivendo, a livello mediatico, quello che ho vissuto io. Essere martoriata, presa in giro, giudicata e denigrata pubblicamente non è mai giusto, a prescindere da chi sia la persona che lo sta vivendo». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Non si può giudicare una persona da un reality»

L'ex protagonista di Temptation Island ha poi affrontato un tema che conosce direttamente: la distanza tra ciò che il pubblico vede in un reality e quello che realmente vive chi vi partecipa.

«La cosa che in qualche modo mi dà sollievo è sapere che Piera oggi è all'oscuro di tutto questo. E credetemi, è una fortuna che io purtroppo non ho avuto. Per questo non riesco ad arrabbiarmi pensando alle cose brutte che ha detto su di me. Riesco solamente a pensare a quello che sta vivendo e a quanto possa essere difficile affrontarlo». Soraya aggiunge: «Contrariamente a quello che molte persone pensano – e, a quanto pare, pensava anche Piera – non si può giudicare una persona sulla base di ciò che si vede in un reality. Ci sono dinamiche, situazioni e momenti che, da fuori, non si possono comprendere fino in fondo».

«Mi ha definita cattiva, maleducata e viziata»

Questo non significa che Soraya abbia dimenticato gli attacchi ricevuti. Sabetta ricorda infatti molto bene le parole utilizzate da Piera nei suoi confronti: «Piera mi ha descritta come “cattiva”, “maleducata” e “viziata”, e non dimentico certamente le parole che ha usato nei miei confronti. Ma la mia empatia va oltre la rabbia e oltre tutto ciò che è stato detto». E conclude con un messaggio distensivo: «Per questo, oggi, le mando semplicemente un abbraccio e le auguro di trovare la serenità e la forza di cui avrà bisogno, soprattutto quando uscirà e si troverà a fare i conti con tutto quello che è successo. Non rispondere non significa essere d'accordo. A volte significa semplicemente scegliere di non fare ad altri ciò che è stato fatto a noi».

Una posizione molto diversa dalla pungente battuta di pochi giorni fa. Soraya non dimentica ciò che Piera ha detto sul suo conto, ma sceglie di non rispondere con la stessa moneta, mostrando solidarietà proprio nel momento in cui la concorrente del GF Vip sta sperimentando sulla propria pelle la pressione e i giudizi del pubblico.