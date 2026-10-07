GF Vip, bufera sul compagno di Guendalina: pesanti insulti a Jonathan, poi fa dietrofront

Guendalina Tavassi lo aveva avvertito chiaramente al termine della puntata di lunedì sera: niente reazioni impulsive sui social.

Rivolta a una telecamera, la concorrente del Grande Fratello Vip aveva mandato un messaggio al compagno Federico Perna, invitandolo a mantenere la calma: «Non pubblicare nulla e pensa fino a 200mila prima di scrivere qualcosa, se proprio vuoi farlo». Guendalina aveva anche spiegato che il compagno non appartiene al mondo dello spettacolo e potrebbe quindi non conoscere fino in fondo certe dinamiche televisive e mediatiche. Un consiglio che, almeno inizialmente, Federico non ha seguito.

Il duro attacco contro Jonathan Kashanian

Poche ore dopo, infatti, Perna ha pubblicato una storia su Instagram con parole durissime nei confronti di Jonathan Kashanian. Al centro dello sfogo ci sarebbe una telefonata avvenuta prima dell'ingresso di Guendalina nella Casa. Secondo Federico, Jonathan avrebbe invitato la Tavassi ad avere un flirt durante il reality, pronunciando quelle parole anche in presenza del compagno e dei figli di lei. Perna ha utilizzato espressioni pesantemente offensive nei confronti di Kashanian, arrivando a definirlo «infame». Una reazione particolarmente accesa che lo stesso Federico, a distanza di pochi istanti, ha deciso di cancellare. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Federico Perna cancella la storia e chiede scusa

A mente fredda è arrivato il passo indietro: «Mi dispiace per l'insulto eccessivo fatto nella storia di ieri perché quello è sempre un gioco», ha scritto Federico, ribadendo però la propria versione sull'episodio precedente all'ingresso nella Casa: «Quello che è accaduto prima di entrare nella Casa è un fatto vero e alquanto fuori luogo, soprattutto per una persona con i miei valori e principi. Chiedo comunque scusa per l'insulto perché è stato un gesto dettato dalla rabbia di vedere Guenda attaccata da tutti, anche da chi prima di entrare nella Casa faceva l'amico».

Guendalina aveva già raccontato la telefonata

La telefonata alla quale fa riferimento Federico Perna era stata raccontata anche dalla stessa Guendalina Tavassi all'interno della Casa: «Mi ha fatto questa videochiamata, ma Cuore si è anche arrabbiato molto. Dovete sentire che ha detto in videochiamata, mentre in casa c'erano anche i miei figli. A un certo punto mi ha detto: “Guenda, ma tu devi andare con qualcuno lì dentro”».

«Guendalina voleva tornare al GF Vip»

Nei giorni scorsi Federico Perna aveva parlato anche della partecipazione della compagna al reality nel corso di un’intervista con Lorenzo Pugnaloni. Secondo Perna, tornare nella Casa era un desiderio di Guendalina e gli autori l'avrebbero contattata più volte in passato senza che la partecipazione si concretizzasse: «Gli autori l'hanno chiamata più di una volta, senza però che la cosa andasse in porto. Probabilmente hanno aspettato che lei risolvesse la situazione con l'ex marito. Ora che ha ritrovato la sua serenità l'hanno ributtata dentro. Se lei sta libera di testa riesce a dare il meglio di sé».