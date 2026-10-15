GF Vip, Piera Meloni parente di un autore? Selvaggia Lucarelli smonta il caso: «Solo maldicenze!»

Il caso della presunta parentela tra Piera Meloni e uno degli autori del Grande Fratello Vip continua a far discutere. Dopo le parole di Valeria Marini e la successiva smentita pubblicata da Fanpage.it, a intervenire è anche Selvaggia Lucarelli, che prende posizione con un messaggio pubblicato su X.

«Piera Meloni non ha neanche una lontana parentela con autori del GF. Prima di rilanciare queste maldicenze, basterebbe chiedere», scrive l'opinionista del reality, respingendo categoricamente le insinuazioni circolate nelle ultime ore.

Dalle parole di Valeria Marini alla smentita di Fanpage

Tutto è cominciato con una confidenza di Valeria Marini ad Alex Belli, durante una conversazione nella Casa: «Ma tu sai che mi sa che Piera Meloni è parente di uno degli autori?». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Una frase che ha immediatamente scatenato le reazioni sui social, alimentando sospetti su possibili favoritismi nei confronti della giovane concorrente.

A fare chiarezza era già intervenuto Fanpage.it, che, dopo aver interpellato fonti vicine alla produzione, aveva escluso qualsiasi legame familiare tra Piera Meloni ed Ennio Meloni, autore del programma, parlando di un semplice caso di omonimia.

Selvaggia Lucarelli interviene a difesa di Piera Meloni

Adesso arriva anche la presa di posizione di Selvaggia Lucarelli, che non si limita a smentire la presunta parentela, ma critica apertamente chi ha contribuito a diffondere una voce priva di riscontri.

Non è la prima volta che l'opinionista si schiera dalla parte di Piera. Nei giorni scorsi aveva già espresso apprezzamento per la concorrente, definendola una ragazza «brillante e intelligente», capace di farsi notare anche senza le dinamiche sentimentali nate all'interno della Casa.