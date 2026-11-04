Grande Fratello Vip, Alessandro Varsi e Megan Ria sempre più vicini: baci e tenerezze nella Casa

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Nuovo momento di tenerezza nella Casa del Grande Fratello Vip. Alessandro Varsi e Megan Ria si sono lasciati andare a coccole e gesti affettuosi in giardino, mostrando una complicità che non è sfuggita agli altri concorrenti e ai telespettatori. Nelle immagini, Varsi si avvicina alla ballerina e le dà un bacio sulla guancia, mentre lei accoglie le sue attenzioni. Un gesto semplice, ma carico di significato alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni.

Dalle prime intese alla serata in suite

Il loro avvicinamento non è nato all'improvviso. Già nelle settimane precedenti Alessandro Varsi e Megan Ria avevano mostrato una sintonia particolare, tanto da essere coinvolti, insieme a Federica Morello, in un momento della puntata del 12 ottobre dedicato ai rapporti del concorrente con le donne della Casa. Il 24 ottobre è arrivata un'occasione speciale: dopo aver superato Alex Belli e Federica Morello nella prova della Voliera, Alessandro e Megan hanno conquistato una serata in suite. I due hanno brindato, chiacchierato e trascorso del tempo lontano dal gruppo, alimentando la curiosità dei fan. Alcuni spettatori hanno interpretato le immagini della loro permanenza insieme come il segnale di un'intesa più profonda, ma non c'è stata una conferma ufficiale di una relazione.

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Le parole di Varsi e il richiamo di Ilary Blasi

La situazione si è complicata alla fine di ottobre. Durante una conversazione con Jonathan Kashanian, Varsi ha parlato di Megan usando espressioni a sfondo sessuale e definendola un «giocattolo». Parole che hanno provocato critiche e indignazione sui social. Nella puntata del 30 ottobre Ilary Blasi è intervenuta direttamente, definendo inaccettabile il linguaggio utilizzato e ricordando ai concorrenti il dovere di rispettare le donne e il pubblico. La conduttrice ha scelto di non trasmettere la clip in puntata, precisando che era stata mostrata ai diretti interessati. Anche l'opinionista Selvaggia Lucarelli ha criticato l'atteggiamento del concorrente, invitandolo a riflettere sulla gravità delle sue affermazioni.

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Le scuse e la reazione di Megan

Chiamato a rispondere del proprio comportamento, Alessandro Varsi ha chiesto pubblicamente scusa alla ballerina e alle donne, riconoscendo che certe parole non dovrebbero essere pronunciate neppure per scherzo. «Non volevo mancare di rispetto a una donna meravigliosa come Megan», ha spiegato. Megan Ria ha accettato le scuse, senza però nascondere il proprio dispiacere: «Mi dispiace aver sentito quelle parole uscire dalla tua bocca». Un chiarimento importante, che non ha cancellato automaticamente le perplessità di una parte del pubblico.

Il bacio riaccende il dibattito sui social

È proprio alla luce di questo precedente che le nuove coccole in giardino hanno suscitato reazioni contrastanti. Da un lato ci sono i telespettatori che vedono nei due concorrenti una coppia potenziale e apprezzano la spontaneità dei loro gesti. Dall'altro c'è chi ritiene troppo rapido il riavvicinamento dopo le dichiarazioni di Varsi. «Come fai dopo quello che ha detto?», si chiedono alcuni utenti, criticando la scelta della ballerina di continuare a frequentarlo con affetto. La questione, tuttavia, resta personale: accettare delle scuse non significa necessariamente dimenticare l'accaduto, né il pubblico può sapere con certezza quali siano i sentimenti dei protagonisti.

Amicizia o qualcosa di più?

Per ora, tra Alessandro Varsi e Megan Ria restano gesti di tenerezza, una frequentazione sempre più osservata e molte domande aperte. Il bacio sulla guancia segna una nuova distensione dopo una settimana difficile, ma non basta da solo a parlare di una storia d'amore. Saranno i prossimi giorni nella Casa a chiarire se la loro intesa diventerà qualcosa di più oppure resterà un rapporto fatto di affetto, attrazione e inevitabili contraddizioni. Una cosa è certa: il pubblico del Grande Fratello Vip continuerà a seguirli con attenzione.