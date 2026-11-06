GF Vip, Piera Meloni spiazza su Roncaccia: «Si crede sto ca**o! È fortunato ad avermi»

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Tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, protagonisti di una storia nella Casa del Grande Fratello Vip, non sembrano mancare i momenti di tensione. Nonostante la crescente complicità e le dichiarazioni delle ultime ore, la concorrente ha manifestato qualche insofferenza nei confronti del ragazzo, lasciandosi andare a uno sfogo piuttosto pungente.

Lo sfogo nella sauna con Megan Ria

A raccogliere le confidenze di Piera Meloni è stata Megan Ria, con la quale la concorrente si trovava in sauna. Parlando del rapporto con Alessandro Roncaccia, Piera non ha nascosto alcuni aspetti del suo carattere che sembrano infastidirla.

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«Ogni tanto mi dà fastidio, si crede sto ca**o. È fortunato ad avermi», ha dichiarato, utilizzando parole che lasciano trasparire una certa irritazione.

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Dall’attrazione alle prime incomprensioni

Uno sfogo che sorprende soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni della concorrente, che soltanto pochi giorni fa aveva ammesso di essere particolarmente attratta da Alessandro Roncaccia.

Sempre confidandosi con Megan Ria, Piera aveva infatti sottolineato quanto fosse rimasta colpita dalla preparazione culturale del ragazzo.

«Lui è molto acculturato, questa è la cosa che mi fa impazzire, cioè mi manda proprio fuori di testa», aveva raccontato.

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Parole decisamente diverse da quelle pronunciate durante il recente confronto in sauna, che evidenziano come il rapporto tra i due stia attraversando una fase fatta di sentimenti contrastanti.

Un rapporto tra complicità e tensioni

La conoscenza tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sembra dunque procedere tra momenti di intesa, attrazione reciproca e qualche inevitabile incomprensione.

Resta da capire se lo sfogo della concorrente sia soltanto il risultato di un momento di nervosismo oppure il primo segnale di difficoltà più profonde. E soprattutto, come reagirebbe Alessandro se venisse a conoscenza delle parole pronunciate da Piera?