Paolo Bonolis conferma la storia con Carola Moroni: «Momento felice». Poi chiarisce i rapporti con Sonia Bruganelli

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A oltre tre anni dalla separazione da Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis ha confermato di aver ritrovato l’amore accanto a Carola Moroni.

Dopo le indiscrezioni diffuse dal giornalista Gabriele Parpiglia e le fotografie pubblicate dal settimanale Chi, il conduttore ha scelto di intervenire personalmente su Instagram, un gesto insolito per lui, per raccontare la nuova frequentazione e chiarire i rapporti con l’ex moglie.

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La conferma sui social

“Scusate se, per una volta, mi affaccio a questo mondo per parlare di una questione personale”, ha scritto Paolo Bonolis, spiegando di attraversare un periodo sereno insieme ai figli. Poi la conferma: “Sto frequentando una donna che mi piace molto, Carola, e con la quale sto vivendo momenti davvero piacevoli”.

Nessuna tensione con Sonia Bruganelli

Il presentatore ha smentito le voci di presunti contrasti familiari legati alla nuova relazione. “Sonia ha un compagno che apprezzo e, allo stesso modo, lei apprezza molto Carola”, ha precisato, riferendosi anche ad Angelo Madonia. Bonolis ha ribadito che con Sonia Bruganelli restano solidi sia il legame personale sia quello professionale: “Amiamo i nostri figli, viviamo per loro, stiamo bene e continuiamo a collaborare serenamente anche sul lavoro”. E ai racconti di tensioni e retroscena ha risposto con ironia, consigliando agli appassionati di fantasia di leggere Le cronache di Narnia o La torre nera di Stephen King.

Chi è Carola Moroni e come sarebbe nata la relazione

Secondo quanto raccontato da Gabriele Parpiglia, Paolo Bonolis e Carola Moroni si sarebbero conosciuti durante un evento di beneficenza, per poi avvicinarsi nel corso dell’estate. I due avrebbero inizialmente mantenuto un profilo riservato, prima di essere fotografati insieme a Londra, dove il conduttore si trovava per seguire un torneo di padel del figlio Davide Bonolis. Carola Moroni, 32 anni e originaria dei Castelli Romani, è già nota al pubblico televisivo: nel 2023 ha partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice, attirando l’attenzione per la vicinanza a Manuel Maura, allora legato a Francesca Sorrentino.