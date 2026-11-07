GF Vip, Andreas Muller esplode contro Valeria Marini: «Voi veterani della tv mi avete stancato!»

Accuse reciproche e parole al vetriolo nella Casa. Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici intervengono nella lite, dividendosi tra i concorrenti

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Nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 6 novembre, le tensioni accumulate nelle ultime settimane sono tornate ad esplodere in prima serata. Al centro del confronto, ancora una volta, Valeria Marini e Andreas Muller, protagonisti di un acceso faccia a faccia sulla poltrona rossa della Casa. I rapporti tra i due concorrenti sono ormai compromessi e lo scontro ha coinvolto anche le opinioniste in studio.

Valeria Marini contro Andreas Muller: «Non accetto di essere offesa»

Il ballerino aveva definito la showgirl «ipocrita», «ingestibile» e «insopportabile», giudizi che Marini ha contestato anche parlando con altri concorrenti, tra cui Alex Belli. Seduta sulla poltrona rossa, la showgirl ha ripercorso la vicenda e ha chiesto spiegazioni per il cambiamento di atteggiamento di Muller.

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«Io non per la nomination, ma nella mia vita non ho mai permesso a nessuno di offendermi come mi ha offeso lui senza motivo, dandomi dell’ipocrita [...] gli ricordo che dopo due settimane e mezzo, una notte in cui ho raccontato quello che ho subito, lui mi ha detto: sei proprio una bella persona. Come? Improvvisamente sono diventata ipocrita?».

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Marini ha poi spiegato di non cambiare opinione dopo i litigi, ma di provare ad ascoltare gli altri e comprenderne il punto di vista, soprattutto in una convivenza difficile come quella del reality.

«Non accetto di essere offesa», ha detto la showgirl “stellare”.

La replica del ballerino: «Tu non comandi sulla mia vita»

Andreas Muller, che in precedenza era stato definito «infame» dalla stessa Marini, ha risposto senza arretrare dalle proprie posizioni.

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«La nostra cara Valeria Marini ha come unico presupposto quello di far capire quanto è al di sopra di tutti. Se hai un problema con le persone che parlano in faccia, non posso farci niente. Io non posso andare punto per punto».

La showgirl ha ribadito di sentirsi offesa senza motivo e di non aver ricevuto spiegazioni. Il ballerino ha quindi replicato ancora più duramente.

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«Tu non comandi sulla mia vita, se penso che sei ipocrita te lo dico. Le stelline sono uno scudo, fai vedere la persona che sei».

Selvaggia Lucarelli attacca Muller: «Ignavo, irretito e imbeccato»

Chiamata in causa dalla conduttrice Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli ha contestato l’atteggiamento di Muller, sostenendo che Marini si sia ritrovata da sola a difendersi da un gruppo formato da Marina La Rosa, Andreas Muller e Guendalina Tavassi.

«Visto da fuori il tuo rapporto con Marina è morboso, Andreas senza Marina sei perso, tanto quanto Marina senza Alex. Se devo scomodare tre i per te: ignavo, sei molto nascosto, irretito e imbeccato, beccati queste tre i, te le restituisco».

Muller ha respinto le osservazioni, sostenendo di non aver bisogno di nessuno e di non dover dimostrare nulla. Nel frattempo Marini ha continuato a protestare, affermando di essere stata offesa come donna. Il ballerino è infine sbottato: «Mi avete stancato, veterani della televisione».

Cesara Buonamici difende Andreas e critica Valeria

Di diverso avviso Cesara Buonamici, che ha riconosciuto al ballerino pazienza e capacità di affrontare la convivenza con la showgirl.

«Sei un gran concorrente, hai una grande storia e una grande pazienza, perché con Valeria ti sei intrattenuto».

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Secondo Buonamici, Marini si sarebbe costruita una sorta di «mantello magico», minacciando di lasciare la Casa quasi per sentirsi autorizzata a dire e fare ciò che vuole. L’opinionista ha infine richiamato una precedente espressione usata dalla showgirl nei confronti del ballerino.

«Dare dell’infame a una persona è molto più grave che darle dell’ipocrita».

Il confronto si è così chiuso tra posizioni distanti e accuse reciproche, confermando quanto il clima nella Casa del Grande Fratello Vip resti teso.