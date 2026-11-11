Ilary Blasi rompe il silenzio sul caso Signorini: «Una gogna mediatica, in tanti ci hanno sguazzato»

In un’intervista a Vanity Fair, la conduttrice racconta il suo rapporto con Alfonso Signorini e riflette sulle polemiche che lo hanno coinvolto

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Dopo mesi di riserbo, Ilary Blasi interviene pubblicamente sulle polemiche che hanno coinvolto Alfonso Signorini in seguito alle rivelazioni di Fabrizio Corona. In un’intervista a Vanity Fair, la conduttrice del Grande Fratello Vip esprime dispiacere per il trattamento mediatico riservato al collega e invita a non confondere accuse, testimonianze e ricostruzioni ancora da chiarire.

Le parole di Ilary Blasi sulla vicenda

Interpellata dal giornalista Federico Rocca, Ilary Blasi ha descritto il clima che si è creato intorno ad Alfonso Signorini come una forma di esposizione pubblica particolarmente dura. La presentatrice non entra nel merito delle contestazioni, ma sottolinea quanto sia difficile distinguere i fatti accertati dalle numerose versioni circolate.

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«Mi è dispiaciuto per lui: è diventata una gogna mediatica, che – a prescindere da tutto – non auguro a nessuno. Sono state dette e mischiate troppe cose. È difficile capire dove inizi e dove finisca la verità. Ci sono molte vittime in questa storia. Ma anche tanti che ci hanno sguazzato».

Il ritorno al Grande Fratello Vip e il silenzio iniziale

La scorsa primavera Ilary Blasi è tornata alla guida del Grande Fratello Vip dopo la decisione di Alfonso Signorini di autosospendersi dagli incarichi a Mediaset. Durante il passaggio di conduzione non aveva commentato pubblicamente la vicenda, scegliendo di concentrarsi sul programma. L’intervista segna quindi il suo primo intervento esplicito sul caso, secondo la ricostruzione riportata.

Un rapporto professionale nato in televisione

Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno lavorato insieme nelle prime edizioni del Grande Fratello Vip, quando lui affiancava la conduttrice nel ruolo di opinionista. Pur senza frequentarsi assiduamente nella vita privata, i due hanno più volte ricordato con affetto quell’esperienza televisiva.

Nel 2021, ospite di Verissimo, Ilary Blasi raccontava: «Non ci sentiamo spessissimo a dire la verità, però capita e quando succede è sempre bello ritrovarci. Devo dire che lui è stata una spalla pazzesca, era fondamentale per me. Abbiamo passato tre anni belli e ci siamo divertiti».

Dalla lite del passato alla riconciliazione

Il loro rapporto ha attraversato anche momenti di tensione. Nel 2011 la pubblicazione sul settimanale Chi di alcune fotografie che ritraevano Ilary Blasi a Formentera provocò una controversia tra la conduttrice e Alfonso Signorini. La vicenda giudiziaria si è poi conclusa con la prescrizione, mentre il successivo incontro professionale al Grande Fratello Vip ha favorito il chiarimento personale.