Temptation Island, Giovanni Grazioso torna da Sabrina Soussi? La segnalazione dopo il ricovero in ospedale

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Si torna a parlare di Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso, una delle coppie più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo la rottura davanti alle telecamere e i successivi percorsi separati, alcune segnalazioni circolate sui social hanno alimentato l’ipotesi di un riavvicinamento tra i due ex fidanzati.

Dalla rottura a Temptation Island al trono di Uomini e Donne

Durante il reality, il rapporto tra Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso era finito al centro dell’attenzione anche per la vicinanza di lei al tentatore Lorenzo Ferrari, successivamente approdato a Uomini e Donne come corteggiatore di Giorgia Angeloni. Al falò di confronto finale, Giovanni aveva deciso di interrompere la relazione, confermando la propria posizione anche negli appuntamenti successivi del programma.

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In seguito Giovanni Grazioso aveva intrapreso l’esperienza da tronista a Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni relative alla registrazione di lunedì 9 novembre, avrebbe però scelto di lasciare il trono, spiegando di non sentirsi psicologicamente pronto per una nuova storia.

La segnalazione della visita in ospedale

Intanto Sabrina Soussi ha raccontato sui social di trovarsi ricoverata in ospedale. Proprio nella struttura sanitaria sarebbe stato visto anche Giovanni Grazioso. L’indiscrezione è stata rilanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano attraverso le segnalazioni ricevute da alcuni utenti.

Una delle testimonianze, tuttavia, invita alla prudenza: la presenza dell’ex tronista nell’ospedale potrebbe essere legata al fatto che, secondo quanto riferito, lì lavorerebbe sua madre. Un’altra segnalazione sostiene invece che Giovanni abbia effettivamente fatto visita a Sabrina. Al momento non risultano conferme dirette dei protagonisti su un eventuale riavvicinamento sentimentale.

Sabrina rompe il silenzio: «Preferisco tenere il mio dolore per me»

Sabrina Soussi ha scelto di non rendere pubblici i dettagli del problema di salute che sta affrontando, condividendo un messaggio con i suoi follower: «Purtroppo ho capito che non bisogna raccontare tutto a tutti. C’è gente cattiva e invidiosa che, con il proprio malocchio e la propria negatività, riesce solo a buttarti addosso sfortuna. Ovviamente esiste anche tanta gente buona, ma questa volta preferisco tenere il mio dolore e questo problema per me, almeno finché non andrà tutto bene e si risolverà tutto come si deve. Non voglio occhi addosso né energie negative. Vi avviserò quando tornerò a casa. Grazie comunque».

Un gesto di affetto o un nuovo inizio?

L’eventuale visita di Giovanni Grazioso potrebbe rappresentare semplicemente un gesto di vicinanza verso una persona con cui ha condiviso una parte importante della propria vita. Per i fan della coppia, però, la coincidenza tra l’uscita di scena da Uomini e Donne e le segnalazioni dall’ospedale riapre gli interrogativi su un possibile ritorno di fiamma. Per ora si tratta soltanto di ipotesi.