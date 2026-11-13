GF Vip, Beatrice Luzzi attacca Cesara Buonamici: «Le è caduta la maschera»

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Nelle ultime ore Beatrice Luzzi ha rivolto un duro attacco a Cesara Buonamici dopo una battuta pronunciata dalla giornalista durante la serata di ieri nella Casa del Grande Fratello Vip. A far discutere è stato un commento sul bullismo nei confronti di Alessandro Roncaccia.

La tensione al GF Bistrot

Le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici sono state tra le prime ospiti del nuovo GF Bistrot. Nel locale allestito all’interno della Casa, la produzione ha affidato ad Alex Belli il ruolo di responsabile della brigata, incaricata di cucinare per gli ospiti insieme agli altri concorrenti.

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Durante la prima serata del format, Alex Belli si è scontrato duramente con Alessandro Roncaccia, arrivando a un confronto faccia a faccia. Avvicinatosi al tavolo delle opinioniste, Belli ha definito Roncaccia «bello addormentato».

«Ragazzi basta, si sta facendo del bullismo nei confronti di Roncaccia». È intervenuta così Selvaggia Lucarelli. Cesara Buonamici, ridendo, ha replicato: «A me sta bene che si faccia del bullismo nei confronti di Roncaccia».

Le critiche sui social e il precedente ricordato dagli spettatori

La frase della giornalista del Tg5 ha suscitato reazioni contrastanti sui social. Alcuni telespettatori hanno criticato la battuta, richiamando il precedente di Ginevra Lamborghini e Marco Bellavia, che aveva portato all’espulsione della concorrente. Altri utenti hanno invece difeso Buonamici, invitando a contestualizzare le sue parole.

Beatrice Luzzi contro Cesara Buonamici

Tra le voci critiche è intervenuta anche Beatrice Luzzi, ex concorrente del reality e in passato collega di Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista. Rispondendo a un post su X, l’attrice ha scritto: «Sono bastati pochi minuti nella Casa per farle cadere la maschera, figurarsi dopo sei mesi cosa ne verrebbe fuori»

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Luzzi ha poi rincarato la dose replicando a un utente che aveva cercato di difendere la giornalista: «Ma cosa dici? Ironizzare sul bullismo in prima serata?».

Le parole dell’ex gieffina hanno alimentato ulteriormente il dibattito online sulla battuta di Buonamici e sui limiti dell’ironia quando si affronta il tema del bullismo.