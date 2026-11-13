GF Vip, Cesara Buonamici nella bufera: la frase sul bullismo contro Roncaccia scatena il web

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Una cena speciale nella Casa del Grande Fratello Vip si è trasformata in un nuovo caso social. Al centro delle polemiche è finita Cesara Buonamici, dopo una battuta pronunciata su Alessandro Roncaccia nel corso della serata.

Apre il GF Bistrot: Alex Belli alla guida

Negli spazi precedentemente occupati dal “localino” è nato il GF Bistrot, un ristorante all’interno della Casa in cui Alex Belli, già concorrente del reality, e gli altri protagonisti preparano piatti destinati a ospiti provenienti dall’esterno. Le prime invitate sono state le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

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La lite tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia

Durante il servizio è scoppiata una discussione accesa tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Secondo il racconto della serata, Belli avrebbe impartito indicazioni al ragazzo, che avrebbe risposto prendendolo in giro. Il confronto si è poi fatto più teso, anche per la vicinanza fisica tra i due.

Avvicinandosi al tavolo delle opinioniste, Belli ha definito Roncaccia “bello addormentato”. A quel punto Selvaggia Lucarelli è intervenuta: «Ragazzi basta, si sta facendo del bullismo nei confronti di Roncaccia».

La frase di Cesara Buonamici e le reazioni

Cesara Buonamici, ridendo, ha replicato con una frase che ha immediatamente acceso il dibattito: «A me sta bene che si faccia del bullismo nei confronti di Roncaccia».

Una parte degli utenti ha giudicato l’uscita fuori luogo, soprattutto per il riferimento al bullismo. Tra i commenti critici c’è anche chi ha richiamato il precedente di Ginevra Lamborghini, squalificata in una passata edizione del reality dopo dichiarazioni contro un altro concorrente. Altri hanno rivolto critiche personali all’opinionista.

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Il web si divide: battuta infelice o frase da condannare?

Non tutti, però, hanno interpretato le parole di Cesara Buonamici nello stesso modo. Diversi spettatori hanno sostenuto che si trattasse di una battuta pronunciata in un contesto scherzoso, pur riconoscendone il tono infelice.

Il confronto sui social resta dunque aperto: da una parte chi considera inopportuno scherzare sul bullismo, dall’altra chi invita a valutare le parole nel contesto in cui sono state pronunciate.