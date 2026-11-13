Valeria Marini parla di Alessia Macari al GF Vip, lei sbotta: «La mia vittoria non ti è mai andata giù»

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Valeria Marini ha citato Alessia Macari al Grande Fratello Vip e la diretta interessata è subito intervenuta: l’episodio riporta alla luce vecchie ruggini, forse mai dimenticate. Tutto è partito da un commento della Marini che, parlando della sua ex inquilina ai tempi del primo GF Vip, ha detto "Lei si è sposata, poi nello spettacolo non ha fatto più niente", lasciando intendere che dopo la vittoria nel reality la carriera televisiva della Ciociara si sarebbe sostanzialmente fermata. Un’affermazione che ha spinto la Macari a replicare pubblicamente.

La replica di Alessia Macari

La vincitrice del primo GF Vip ha voluto chiarire che la sua vita professionale non si è conclusa con il matrimonio, sottolineando come le sue scelte personali siano state il risultato di un percorso ben preciso.

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"Cara Valeria Marini, dici che dopo la mia vittoria al GF Vip mi sono sposata e ho smesso di lavorare nel mondo dello spettacolo. Forse non hai capito che non sono più la Cioci di 10 anni fa, quella a cui dicesti ‘sei ingrassata, e non poco’, e che rimase in silenzio", ha spiegato, facendo capire di non avere dimenticato quelle parole e di avere oggi un atteggiamento diverso rispetto ad allora. "Oggi ho imparato a farmi rispettare e non solo".

Rivendicando una nuova consapevolezza nell’affrontare le accuse, ha aggiunto: "Dopo il GF ho lavorato il doppio, fino a quando ho scelto di dedicarmi a mia figlia come ha detto Giulia (Provvedi, ndr)".

Ha infine fatto riferimento alle numerose partecipazioni di Valeria Marini al reality di Canale 5, lanciando una provocazione alla showgirl: "La mia vittoria non ti è mai andata giù, sarà per questo che hai partecipato al GF 350 volte? E negli ultimi dieci anni, oltre al GF, che hai fatto tu?", ha concluso.

I rapporti tesi da dieci anni

I rapporti tra Valeria Marini e Alessia Macari sono tesi fin dalla prima edizione del Grande Fratello Vip, che risale al 2016. Uno degli episodi più discussi è quello in cui la Marini, rivolgendosi alla Macari, le disse: "Certo che sei ingrassata, e non poco". La Ciociara rimase profondamente ferita dalla frase, tanto da parlarne ancora oggi.

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Anche quando la Macari vinse il programma, la Marini ridimensionò in diverse occasioni il significato della sua "sconfitta", sostenendo di non aver avuto bisogno del successo del programma perché già famosa.

Nel 2020 la Marini, nella casa del GF Vip, ribadì la sua teoria sulla vittoria di quella prima edizione del reality. Allora la Macari intervenne accusando la showgirl di essere "falsa e provocatrice".

Si arriva a oggi, al nuovo botta e risposta, seppur a distanza, che riporta a galla vecchie ruggini mai superate.