GF Vip, Selvaggia Lucarelli dopo le tensioni con Ilary Blasi: «Mi sono stranita, ecco cosa è successo»

Pochi interventi durante la diretta e un’accusa di parzialità: l’opinionista racconta il suo disappunto e ridimensiona le polemiche

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Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sulle tensioni con Ilary Blasi durante l’ultima puntata del Grande Fratello, il reality show di Canale 5. L’opinionista ha spiegato che cosa l’abbia infastidita nel corso della diretta, ridimensionando però l’ipotesi di un vero e proprio litigio.

Gli interventi ridotti e le critiche ricevute

Nel suo racconto, Selvaggia Lucarelli ha precisato di essere intervenuta poco per ragioni legate alla scaletta e di aver preso nuovamente la parola soltanto dopo un lungo intervallo. A quel punto, ha riferito, le sarebbe stato contestato di schierarsi troppo spesso dalla parte di alcuni concorrenti.

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«Non è successo niente di che. Come spesso capita per esigenze di scaletta ho fatto pochissimi interventi e l’ultimo molto tardi dopo forse un’ora e mezzo di silenzio (non è una polemica, sto ricostruendo la serata). Quando ho preso la parola mi è stato detto che sono troppo di parte (che faccio cazziazioni a Marina, Andreas, Alex), che qualsiasi cosa facciano i giovani a me sta bene etc..) e non ho capito bene perché non dovrei prendere le parti di qualcuno se sono lì per esprimere opinioni personali.»

La difesa dei concorrenti meno sostenuti

L’opinionista ha poi spiegato che il suo atteggiamento sarebbe motivato dalla volontà di sostenere chi, all’interno del programma, dispone di minore popolarità o di strumenti per difendersi.

«Oltretutto il mio essere di parte in questa edizione è al massimo semplicemente difendere chi è più svantaggiato come tifo, popolarità e strumenti individuali. Non ne traggo alcun vantaggio. La scorsa puntata era successa più o meno la stessa cosa.»

Il chiarimento su Ilary Blasi: «Non ci sono stati litigi»

Pur ammettendo il proprio disappunto, Selvaggia Lucarelli ha riconosciuto la libertà della conduttrice di gestire la trasmissione e ha escluso scene particolarmente accese.

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«Quindi mi sono stranita, senza tanti giri di parole, ma la conduttrice fa quel che le pare. E porta il programma dove vuole, ci mancherebbe altro. Non sono volati in aria sgabelli né ci sono stati litigi né siamo qui a rimuginarci oltre il necessario. Almeno credo».

La chiusura ironica sul Grande Fratello

Infine, l’opinionista ha concluso con una battuta sul clima del programma, scegliendo un tono ironico anziché alimentare ulteriormente la polemica.

«Detto ciò, siamo soldati umili servitori di questa grande azienda che è il Gf e il Gf è il programma del buon umore».