GF Vip, furiosa lite tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi: urla e accuse per il bagno allagato

Bastano un lavandino e un po’ d’acqua sul pavimento per far esplodere vecchie rivalità e trasformare un piccolo incidente in uno scontro

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Gli animi sono sempre più accesi nella Casa del Grande Fratello Vip. Stavolta al centro della discussione ci sono Valeria Marini e Guendalina Tavassi, protagoniste di un nuovo battibecco per le condizioni del bagno comune.

Il bagno allagato e la richiesta di spiegazioni

Tutto comincia quando Valeria Marini chiede con insistenza di poter utilizzare il bagno per un’urgenza. Una volta entrata, però, trova il pavimento bagnato e nota che manca la carta igienica. La showgirl si lamenta della situazione e domanda chi abbia provocato l’allagamento.

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«Ti ho chiesto di farmi entrare perché mi è venuta la vescica iper galattica. Non iniziamo a discutere, oggi è domenica, rilassiamoci, non era polemica… Ho trovato il bagno allagato, adesso lo asciugo. Ma chi l’ha fatto il Lago dei Cigni?».

La domanda scatena la reazione di Guendalina Tavassi, che respinge ogni responsabilità e sostiene di non essere neppure entrata in bagno. Il confronto si fa subito acceso, nonostante i ripetuti inviti di Marini a non litigare.

Valeria prende secchio e mocio, Guendalina protesta

Per evitare che qualcuno scivoli, Valeria Marini decide di asciugare personalmente il pavimento, armata di secchio e mocio. Intanto continua a ribadire di non voler alimentare la polemica.

«Va bene, basta che non discutiamo… Io mi lavo nel bidet, non nel lavandino. Non voglio discutere, è domenica, stai tranquilla. Ti ringrazio che mi hai fatto entrare in bagno, sto asciugando perché c’è acqua per terra e si scivola, rilassati».

Guendalina Tavassi, però, continua a difendersi dalle accuse. Un episodio domestico di poco conto si trasforma così nell’ennesimo momento di tensione tra le due concorrenti, già protagoniste di incomprensioni durante la convivenza.