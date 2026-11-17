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Uomini e Donne, Diego Daddi sposa Barbara Santagati: la romantica proposta di matrimonio
Dopo un passato segnato da momenti difficili, l’ex protagonista del dating show ritrova la felicità e costruisce un nuovo futuro insieme alla compagna
Una proposta di matrimonio carica di emozione per Diego Daddi e Barbara Santagati. L’ex volto di Uomini e Donne ha chiesto alla compagna di sposarlo e lei ha risposto sì. La coppia ha condiviso alcuni momenti dell’occasione sui rispettivi profili Instagram, accompagnandoli con un lungo messaggio d’amore.
La dedica di Barbara: «Hai scelto me e Leo»
Nel post, Barbara Santagati ha ricordato le difficoltà affrontate insieme e il valore della famiglia costruita con il compagno e Leo. Particolarmente significativo il passaggio in cui ringrazia Diego Daddi per aver accolto entrambi nella sua vita.
«E la cosa più bella è che tu non hai scelto soltanto me. Hai scelto NOI. Hai scelto me e Leo. Ci hai accolti nel tuo cuore, ci ami ogni giorno e insieme abbiamo costruito qualcosa di meraviglioso... la nostra famiglia».
La futura sposa ha rivolto anche un pensiero al padre e alla madre di Diego, entrambi scomparsi, immaginandoli idealmente vicini alla coppia in un giorno così importante.
«Ti ho detto SÌ, ma il mio cuore ti aveva già scelto da tempo. E oggi più che mai so che il nostro amore merita tutta la felicità che verrà».
Dal percorso a Uomini e Donne al matrimonio con Elga Enardu
Diego Daddi si era fatto conoscere dal pubblico televisivo grazie a Uomini e Donne: scelto dall’allora tronista Claudia Piumetto, aveva risposto negativamente. In seguito aveva iniziato una relazione con Elga Enardu, sposata nel 2017. Dopo una crisi nel 2023, la storia si è conclusa e lo scorso febbraio Daddi ha reso pubblica la relazione con Barbara Santagati.Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
L’annuncio della nuova storia aveva alimentato interrogativi tra alcuni follower sulla fine del precedente matrimonio. Daddi aveva replicato alle insinuazioni con una frase netta: «Ho già spiegato abbondantemente, IO non ho tradito».
Il racconto del periodo difficile
In passato Diego Daddi aveva raccontato pubblicamente di aver attraversato un periodo segnato dalla depressione e da alcune dipendenze, spiegando di aver chiesto aiuto e intrapreso un percorso di psicoterapia.
«Ho alzato la mano, ho chiesto aiuto e sono uscito da un periodo buio che è la depressione [...] Ho fatto un percorso in psicoterapia».
Oggi, con la proposta di nozze a Barbara Santagati, l’ex protagonista del programma di Canale 5 condivide una nuova tappa della sua vita sentimentale.
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