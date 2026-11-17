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È scontro a distanza tra Tina Cipollari e Gemma Galgani dopo la prima sfilata femminile della stagione di Uomini e Donne. L’opinionista, assente durante le registrazioni della puntata trasmessa lunedì 16 novembre, è intervenuta sui social per criticare le parole rivolte dalla dama torinese a Liat, protagonista della passerella del Trono Over.

La sfilata e le parole di Gemma Galgani

Liat ha scelto un abito verde aderente e ha inscenato il cambio della ruota di una moto. Gemma Galgani, che per la propria esibizione aveva interpretato Penelope in attesa di Ulisse, ha contestato duramente la rivale, arrivando a fare riferimenti al suo aspetto fisico.

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«Tu cambi i bulloni vestita così? Avrai la coda allora! Sei stata finta anche nella sfilata. Io certe cose me le posso permettere, nelle sfilate sono sempre stata sensuale e sexy senza essere mai volgare. Non paragonate me a lei perché siamo completamente diverse! Maria, ma mi hai vista bene? Lei è il triplo di me! E non serve che si abbassi al mio livello perché è già bassa!».

Le affermazioni hanno provocato numerose critiche online, soprattutto per il riferimento al corpo di Liat, giudicato offensivo da diversi spettatori.

Le reazioni sui social e i «mi piace»

A suscitare attenzione sono state anche le interazioni sui profili social del programma. Secondo quanto riportato da Isa e Chia, Gemma Galgani avrebbe messo «mi piace» ai post dedicati alle sfilate di alcune dame a lei vicine, senza fare altrettanto per quelli di Liat e Roberta. Tina Cipollari, invece, avrebbe apprezzato proprio il post dedicato alla sfilata di Liat.

La replica di Tina Cipollari

L’opinionista ha quindi pubblicato un commento particolarmente duro, replicando alle osservazioni sull’aspetto fisico fatte dalla dama torinese: «Meglio una donna con qualche chilo in più e un corpo pieno di curve, piuttosto che vantarsi di essere magre ed avere un ammasso di pelle flaccida rinsecchita dal tempo».

Una risposta che alimenta ulteriormente la storica rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La polemica, nata durante la sfilata, si è così spostata dallo studio televisivo ai social, dividendo ancora una volta il pubblico del dating show di Maria De Filippi.